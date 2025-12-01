Preço de Compound USDC hoje

O preço ao vivo de Compound USDC (CUSDC) hoje é $ 0.02530441, com uma variação de 0.00% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CUSDC para USD é de $ 0.02530441 por CUSDC.

Compound USDC ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 31,245,459, com um fornecimento em circulação de 1.23B CUSDC. Nas últimas 24 horas, CUSDC foi negociado entre $ 0.0252903 (mínimo) e $ 0.02531845 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.220912, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00620705.

No desempenho de curto prazo, CUSDC movimentou-se -0.00% na última hora e +0.06% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Compound USDC (CUSDC)

Capitalização de mercado $ 31.25M$ 31.25M $ 31.25M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 31.28M$ 31.28M $ 31.28M Fornecimento Circulante 1.23B 1.23B 1.23B Fornecimento total 1,236,295,261.255038 1,236,295,261.255038 1,236,295,261.255038

