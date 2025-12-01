Preço de Chasm hoje

O preço ao vivo de Chasm (CAI) hoje é $ 0.00935765, com uma variação de 1.31% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAI para USD é de $ 0.00935765 por CAI.

Chasm ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 935,981, com um fornecimento em circulação de 100.00M CAI. Nas últimas 24 horas, CAI foi negociado entre $ 0.0079564 (mínimo) e $ 0.00935981 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.252283, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.0072956.

No desempenho de curto prazo, CAI movimentou-se +0.59% na última hora e +4.61% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Chasm (CAI)

Capitalização de mercado $ 935.98K$ 935.98K $ 935.98K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 9.36M$ 9.36M $ 9.36M Fornecimento Circulante 100.00M 100.00M 100.00M Fornecimento total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

A capitalização de mercado atual de Chasm é $ 935.98K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de CAI é 100.00M, com um fornecimento total de 1000000000.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 9.36M.