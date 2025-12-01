Preço de Caesar hoje

O preço ao vivo de Caesar (CAESAR) hoje é $ 0.00746861, com uma variação de 15.14% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de CAESAR para USD é de $ 0.00746861 por CAESAR.

Caesar ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 7,466,949, com um fornecimento em circulação de 1000.00M CAESAR. Nas últimas 24 horas, CAESAR foi negociado entre $ 0.00610831 (mínimo) e $ 0.00880119 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02986281, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.00610831.

No desempenho de curto prazo, CAESAR movimentou-se -5.92% na última hora e -38.22% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Caesar (CAESAR)

Capitalização de mercado $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 7.47M$ 7.47M $ 7.47M Fornecimento Circulante 1000.00M 1000.00M 1000.00M Fornecimento total 999,999,894.2149483 999,999,894.2149483 999,999,894.2149483

