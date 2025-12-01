Preço de Buttcoin hoje

O preço ao vivo de Buttcoin (BUTTCOIN) hoje é --, com uma variação de 5.28% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUTTCOIN para USD é de -- por BUTTCOIN.

Buttcoin ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 534,883, com um fornecimento em circulação de 998.77M BUTTCOIN. Nas últimas 24 horas, BUTTCOIN foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.02947911, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, BUTTCOIN movimentou-se -0.98% na última hora e +24.00% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Buttcoin (BUTTCOIN)

Capitalização de mercado $ 534.88K$ 534.88K $ 534.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 534.88K$ 534.88K $ 534.88K Fornecimento Circulante 998.77M 998.77M 998.77M Fornecimento total 998,766,326.211718 998,766,326.211718 998,766,326.211718

