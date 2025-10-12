O que é bitSmiley (SMILE)

bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space. bitSmiley is a protocol based on the Bitcoin blockchain under the Fintegra framework. It consists of three main components: a decentralized overcollateralized stablecoin protocol, a native trustless lending protocol, and a derivatives protocol. These components work together to provide a comprehensive financial ecosystem on the Bitcoin blockchain, enhancing its functionality and utility in the decentralized finance (DeFi) space.

A MEXC é a principal exchange de criptomoedas, confiável por mais de 10 milhões de usuários em todo o mundo. É conhecida por oferecer a maior seleção de tokens, listar novos tokens com mais rapidez e ter as menores taxas de negociação do mercado. Junte-se à MEXC agora e experimente liquidez de primeira linha e as taxas mais competitivas do mercado!

Recurso de bitSmiley (SMILE) Site oficial

Previsão de preço do bitSmiley (em USD)

Quanto valerá bitSmiley (SMILE) em USD amanhã, na próxima semana ou no próximo mês? Qual poderá ser o valor dos seus ativos em bitSmiley (SMILE) em 2025, 2026, 2027, 2028 - ou até mesmo daqui a 10 ou 20 anos? Use nossa ferramenta de previsão de preços para explorar tanto cenários de curto prazo quanto projeções de longo prazo para bitSmiley.

Confira a previsão de preço de bitSmiley agora!

SMILE para moedas locais

Experimente o Conversor

Tokenomics de bitSmiley (SMILE)

Compreender a tokenomics de bitSmiley (SMILE) pode oferecer uma visão mais profunda sobre seu valor de longo prazo e potencial de crescimento. Desde a forma como os tokens são distribuídos até como o fornecimento é gerido, a tokenomics revela a estrutura central da economia de um projeto. Saiba mais sobre a extensa tokenomics do token SMILE agora!

Perguntas frequentes: Outras perguntas sobre bitSmiley (SMILE) Quanto vale hoje o bitSmiley (SMILE)? O preço ao vivo de SMILE em USD é 0.00346389 USD , atualizado em tempo real com os dados de mercado mais recentes. Qual é o preço atual de SMILE para USD? $ 0.00346389 . Confira o O preço atual de SMILE para USD é. Confira o Conversor MEXC para uma conversão precisa de tokens. Qual é a capitalização de mercado de bitSmiley? A capitalização de mercado de SMILE é $ 84.72K USD . Capitalização de mercado = preço atual × fornecimento circulante. Ela indica o valor total de mercado e a classificação do token. Qual é o fornecimento circulante de SMILE? O fornecimento circulante de SMILE é de 24.46M USD . Qual foi o preço máximo histórico (ATH) de SMILE? SMILE atingiu um preço máximo histórico de 0.472158 USD . Qual foi o preço mais baixo de todos os tempos (ATL) de SMILE? SMILE atingiu um preço minímo histórico de 0.00258496 USD . Qual é o volume de negociação de SMILE? O volume de negociação ao vivo de 24 horas para SMILE é -- USD . SMILE vai subir ainda este ano? SMILE pode subir ainda mais este ano, dependendo das condições de mercado e do desenvolvimento do projeto. Confira a previsão de preço do SMILE para uma análise mais detalhada.

Atualizações importantes da indústria sobre o bitSmiley (SMILE)