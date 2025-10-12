Informações de preço de Bitcicoin (BITCI) (USD)

Variação de preço em 24 horas: $ 0.00002242 $ 0.00002242 $ 0.00002242 Mínimo 24h $ 0.000026 $ 0.000026 $ 0.000026 Máximo 24h Mínimo 24h $ 0.00002242$ 0.00002242 $ 0.00002242 Máximo 24h $ 0.000026$ 0.000026 $ 0.000026 Máximo histórico $ 0.120568$ 0.120568 $ 0.120568 Menor preço $ 0.00002178$ 0.00002178 $ 0.00002178 Variação de Preço (1h) +0.02% Alteração de Preço (1D) +0.49% Variação de Preço (7d) -13.65% Variação de Preço (7d) -13.65%

O preço em tempo real de Bitcicoin (BITCI) é $0.00002447. Nas últimas 24 horas, BITCI foi negociado entre a mínima de $ 0.00002242 e a máxima de $ 0.000026, indicando uma volatilidade ativa no mercado. O preço mais alto de todos os tempos de BITCI é $ 0.120568, enquanto o mais baixo é $ 0.00002178.

Em termos de desempenho de curto prazo, BITCI variou +0.02% na última hora, +0.49% nas últimas 24 horas e -13.65% nos últimos 7 dias. Isso oferece uma visão rápida de suas tendências recentes de preço e dinâmicas de mercado na MEXC.

Informações de mercado de Bitcicoin (BITCI)

Capitalização de mercado $ 206.88K$ 206.88K $ 206.88K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 509.42K$ 509.42K $ 509.42K Fornecimento Circulante 8.45B 8.45B 8.45B Fornecimento total 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0 20,817,970,797.0

A capitalização de mercado atual de Bitcicoin é $ 206.88K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de BITCI é 8.45B, com um fornecimento total de 20817970797.0. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 509.42K.