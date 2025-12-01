Preço de BetterTherapy hoje

O preço ao vivo de BetterTherapy (SN102) hoje é $ 0.591897, com uma variação de 2.05% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de SN102 para USD é de $ 0.591897 por SN102.

BetterTherapy ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 1,007,727, com um fornecimento em circulação de 1.70M SN102. Nas últimas 24 horas, SN102 foi negociado entre $ 0.570435 (mínimo) e $ 0.593702 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.952224, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.308385.

No desempenho de curto prazo, SN102 movimentou-se +1.03% na última hora e +5.66% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de BetterTherapy (SN102)

