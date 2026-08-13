Preço de Ainu hoje

O preço ao vivo de Ainu (AINU) hoje é $ 0, com uma variação de 1.12% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de AINU para USD é de $ 0 por AINU.

Ainu ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando $ 332,114, com um fornecimento em circulação de 1,000,000.00T AINU. Nas últimas 24 horas, AINU foi negociado entre $ 0 (mínimo) e $ 0 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.

No desempenho de curto prazo, AINU movimentou-se -0.13% na última hora e +3.59% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu --.

Informações de mercado de Ainu (AINU)

Capitalização de mercado $ 332.11K$ 332.11K $ 332.11K Volume (24h) ---- -- Capitalização de mercado totalmente diluída $ 332.11K$ 332.11K $ 332.11K Fornecimento Circulante 1,000,000.00T 1,000,000.00T 1,000,000.00T Fornecimento total 1.0e+18 1.0e+18 1.0e+18

A capitalização de mercado atual de Ainu é $ 332.11K, com um volume de negociação de 24 horas de --. A oferta em circulação de AINU é 1,000,000.00T, com um fornecimento total de 1.0e+18. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 332.11K.