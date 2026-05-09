Qual é o preço atual de RUNNER?

O preço em tempo real de RUNNER (RUNNER) é R$0.54686133458414094000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como RUNNER está posicionado no mercado?

RUNNER ocupa atualmente a posição de número #5854 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$546911.49706506924000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de RUNNER?

A oferta circulante de RUNNER é de 1000000.0 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de RUNNER?

Nas últimas 24 horas, RUNNER teve uma variação de preço entre R$0.54344526963292371000 (mínimo de 24 horas) e R$0.57647224707611643000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante RUNNER está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

RUNNER atingiu um máximo histórico de R$7.022747329962000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.31508057520683796000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de RUNNER hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de RUNNER?

A movimentação atual do preço de -0.97% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Meme,Base Ecosystem,Base Meme,Clanker Ecosystem,Base Native. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.