Preço de Momo hoje

O preço ao vivo de Momo (MOMO) hoje é $ 0.002863, com uma variação de 3.95% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de MOMO para USD é de $ 0.002863 por MOMO.

Momo ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- MOMO. Nas últimas 24 horas, MOMO foi negociado entre $ 0.002643 (mínimo) e $ 0.003201 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, MOMO movimentou-se +2.61% na última hora e -16.12% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 73.94K.

Informações de mercado de Momo (MOMO)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 73.94K$ 73.94K $ 73.94K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

A capitalização de mercado atual de Momo é --, com um volume de negociação de 24 horas de $ 73.94K. A oferta em circulação de MOMO é --, com um fornecimento total de --. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de --.