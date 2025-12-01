Preço de OFFICIAL K-POP hoje

O preço ao vivo de OFFICIAL K-POP (KPOP) hoje é $ 0.0001432, com uma variação de 0.06% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de KPOP para USD é de $ 0.0001432 por KPOP.

OFFICIAL K-POP ocupa atualmente a posição #2132 em capitalização de mercado, totalizando $ 928.54K, com um fornecimento em circulação de 6.48B KPOP. Nas últimas 24 horas, KPOP foi negociado entre $ 0.0001402 (mínimo) e $ 0.0001432 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de $ 0.001003499785734869, enquanto a mínima histórica foi de $ 0.000002025104729961.

No desempenho de curto prazo, KPOP movimentou-se +0.06% na última hora e -6.78% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 5.46K.

Informações de mercado de OFFICIAL K-POP (KPOP)

Classificação No.2132 Capitalização de mercado $ 928.54K$ 928.54K $ 928.54K Volume (24h) $ 5.46K$ 5.46K $ 5.46K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 1.15M$ 1.15M $ 1.15M Fornecimento Circulante 6.48B 6.48B 6.48B Fornecimento máximo 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Fornecimento total 8,000,000,000 8,000,000,000 8,000,000,000 Taxa circulante 81.05% Blockchain pública ETH

A capitalização de mercado atual de OFFICIAL K-POP é $ 928.54K, com um volume de negociação de 24 horas de $ 5.46K. A oferta em circulação de KPOP é 6.48B, com um fornecimento total de 8000000000. Sua avaliação totalmente diluída (FDV) é de $ 1.15M.