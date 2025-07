Informação sobre New XAI gork (GORK)

@gork is a parody account of @grok, first mentioned by Alex Chen (@chentropic), an employee at xAI.

Site oficial: https://x.com/i/communities/1917678757642477736 Explorador de blocos: https://solscan.io/token/38PgzpJYu2HkiYvV8qePFakB8tuobPdGm2FFEn7Dpump