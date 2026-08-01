Qual é o preço atual de Galeon?

O preço em tempo real de Galeon (GALEON) é R$0.0243860517837624699000 BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Galeon está posicionado no mercado?

Galeon ocupa atualmente a posição de número #1636 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$22919162.02691389263000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de GALEON?

A oferta circulante de GALEON é de 939954495.3217303 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Galeon?

Nas últimas 24 horas, Galeon teve uma variação de preço entre R$0.0242796548287615806000 (mínimo de 24 horas) e R$0.0256338981250564608000 (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Galeon está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Galeon atingiu um máximo histórico de R$0.2074767685332084864000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$0.022228594169144814000. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de GALEON hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Galeon?

A movimentação atual do preço de -3.17% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Artificial Intelligence (AI),Healthcare,BNB Chain Ecosystem,Decentralized Science (DeSci),AI Applications. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.