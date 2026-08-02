Sobre o CHARLES?

O token CHARLES é um token de utilidade revolucionário que oferece muito mais do que apenas possibilidade de negociação. Incluído nele está uma entrevista exclusiva em vídeo de longa duração com o pioneiro da blockchain Charles Hoskinson, cofundador da Ethereum e fundador da Cardano. Acesso restrito apenas ao proprietário do token, o vídeo é criptografado de forma segura e descentralizado pela Stuff.io, garantindo privacidade e permanência. Essa combinação única de conteúdo premium e tecnologia blockchain de ponta da Stuff.io proporciona uma experiência exclusiva, estabelecendo um novo padrão para a propriedade digital e a utilidade.

Qual é o preço atual de Charles?

O preço em tempo real de Charles (KING) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como Charles está posicionado no mercado?

Charles ocupa atualmente a posição de número #8931 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$91349.7629060827386000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de KING?

A oferta circulante de KING é de 999993694.25 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de Charles?

Nas últimas 24 horas, Charles teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante Charles está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

Charles atingiu um máximo histórico de R$0.0857334858452515098000, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de KING hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de Charles?

A movimentação atual do preço de --% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem,Meme,Dog-Themed,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.