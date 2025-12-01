Preço de Bucky hoje

O preço ao vivo de Bucky (BUCKY) hoje é $ 0.007848, com uma variação de 1.87% nas últimas 24 horas. A taxa de conversão atual de BUCKY para USD é de $ 0.007848 por BUCKY.

Bucky ocupa atualmente a posição #- em capitalização de mercado, totalizando --, com um fornecimento em circulação de -- BUCKY. Nas últimas 24 horas, BUCKY foi negociado entre $ 0.006752 (mínimo) e $ 0.008286 (máximo), refletindo uma atividade de mercado. Sua máxima histórica é de --, enquanto a mínima histórica foi de --.

No desempenho de curto prazo, BUCKY movimentou-se -0.08% na última hora e +36.58% nos últimos 7 dias. No último dia, o volume total de negociação atingiu $ 55.02K.

Informações de mercado de Bucky (BUCKY)

Capitalização de mercado ---- -- Volume (24h) $ 55.02K$ 55.02K $ 55.02K Capitalização de mercado totalmente diluída $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Fornecimento Circulante ---- -- Fornecimento total ---- -- Blockchain pública SOL

