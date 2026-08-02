O que é Baobao?

Baobao tem uma oferta total de 999.958.307 tokens e foi lançado de forma justa na Pump, garantindo acessibilidade e equidade para todos os participantes. O modelo de lançamento justo do projeto visa fomentar uma comunidade inclusiva e descentralizada desde o início, permitindo que os usuários se juntem e aproveitem o seu potencial de crescimento.

O que torna Baobao único?

A conexão do projeto com investidores influentes e seu posicionamento único como um token companheiro abrem novas portas para o crescimento futuro e o engajamento com uma comunidade dedicada.

Qual é o próximo passo para Baobao?

Ao entrar no mercado, Baobao está preparada para seguir a trajetória de outros tokens meme semelhantes.

Qual é o preço atual de BaoBao?

O preço em tempo real de BaoBao (BAOBAO) é R$ BRL. Essa avaliação em tempo real é atualizada continuamente e reúne preços das principais exchanges globais para garantir que você veja uma taxa de mercado precisa.

Como BaoBao está posicionado no mercado?

BaoBao ocupa atualmente a posição de número #7085 no ranking de mercado, com uma capitalização de mercado de R$230064.26884705902000. Esse ranking é influenciado pela profundidade da liquidez, pela demanda geral dos investidores e pela oferta circulante de tokens.

Qual é a oferta circulante de BAOBAO?

A oferta circulante de BAOBAO é de 538203603.9069405 tokens, representando a quantidade disponível no mercado aberto. Esse número desempenha um papel importante na determinação da valorização do mercado, da escassez e da dinâmica inflacionária de longo prazo.

Qual é a faixa de preço de 24 horas de BaoBao?

Nas últimas 24 horas, BaoBao teve uma variação de preço entre R$ (mínimo de 24 horas) e R$ (máximo de 24 horas). Essa faixa de volatilidade ajuda os traders a entender o impulso de curto prazo e a imprevisibilidade do mercado.

Quão distante BaoBao está do seu máximo histórico e do seu mínimo histórico?

BaoBao atingiu um máximo histórico de R$, enquanto o preço mais baixo registrado (ATL) é de R$. Esses marcos históricos permitem que os traders avaliem o potencial de preços e os ciclos de longo prazo.

Quão ativo está o trading de BAOBAO hoje?

O volume de trading nas últimas 24 horas é de R$--, refletindo a participação atual no mercado. Um volume maior frequentemente indica um interesse mais forte dos investidores e uma liquidez de mercado mais profunda.

O que está influenciando a direção recente da tendência de BaoBao?

A movimentação atual do preço de 0.65% nas últimas 24 horas é moldada pelo sentimento do mercado, pela atividade de trading, por fatores macroeconômicos e por atualizações específicas do ecossistema relacionadas à Solana Ecosystem. Aumentos repentinos no volume também podem atuar como catalisadores para movimentos bruscos de preço.