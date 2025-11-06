GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena ZeroX King to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 0XK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 0XK łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena ZeroX King to 0 USD. Śledź aktualizacje cen 0XK do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe 0XK łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o 0XK

Informacje o cenie 0XK

Czym jest 0XK

Oficjalna strona internetowa 0XK

Tokenomika 0XK

Prognoza cen 0XK

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo ZeroX King

Cena ZeroX King (0XK)

Nienotowany

Aktualna cena 1 0XK do USD:

--
----
0.00%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
ZeroX King (0XK) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:54 (UTC+8)

Informacje o cenie ZeroX King (0XK) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena ZeroX King (0XK) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs 0XK wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs 0XK w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki 0XK zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o ZeroX King (0XK)

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

--
----

$ 7.48K
$ 7.48K$ 7.48K

45.63B
45.63B 45.63B

45,633,531,711.859085
45,633,531,711.859085 45,633,531,711.859085

Obecna kapitalizacja rynkowa ZeroX King wynosi $ 7.48K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż 0XK w obiegu wynosi 45.63B, przy całkowitej podaży 45633531711.859085. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.48K.

Historia ceny ZeroX King (0XK) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny ZeroX King do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny ZeroX King do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny ZeroX King do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny ZeroX King do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 0-29.58%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest ZeroX King (0XK)

0xK brings Meme coins into a new track, making coin holders feel that they are not speculators, but a game of wealth and power.

0xK It’s not a token, it’s a key. A raw, pure, almost dark crypto power. Kill Switch Mechanism Token destruction is not 'Burn', but 'Kill'. Each transaction Kills 1% of the amount. Born accidentally from network congestion and code entropy, its address starts with 0xK, declaring itself the King of all addresses.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla ZeroX King (0XK)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny ZeroX King (w USD)

Jaka będzie wartość ZeroX King (0XK) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w ZeroX King (0XK) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla ZeroX King.

Sprawdź teraz prognozę ceny ZeroX King!

0XK na lokalne waluty

Tokenomika ZeroX King (0XK)

Zrozumienie tokenomiki ZeroX King (0XK) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena 0XKjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące ZeroX King (0XK)

Jaka jest dziś wartość ZeroX King (0XK)?
Aktualna cena 0XK w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena 0XK do USD?
Aktualna cena 0XK w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa ZeroX King?
Kapitalizacja rynkowa dla 0XK wynosi $ 7.48K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż 0XK w obiegu?
W obiegu 0XK znajduje się 45.63B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) 0XK?
0XK osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla 0XK?
0XK zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu 0XK?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla 0XK wynosi -- USD.
Czy w tym roku 0XK pójdzie wyżej?
0XK może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny 0XK, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 17:00:54 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe ZeroX King (0XK)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,255.32
$103,255.32$103,255.32

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.04
$3,388.04$3,388.04

-0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.49
$159.49$159.49

-0.64%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.77
$1,477.77$1,477.77

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,255.32
$103,255.32$103,255.32

-0.45%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,388.04
$3,388.04$3,388.04

-0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3259
$2.3259$2.3259

+2.17%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.49
$159.49$159.49

-0.64%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0756
$1.0756$1.0756

-0.88%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Arbit

Arbit

ARBT

$0.032450
$0.032450$0.032450

+3,145.00%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2200
$0.2200$0.2200

-0.72%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006067
$0.000006067$0.000006067

+221.34%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000480
$0.0000000480$0.0000000480

+217.88%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000000000002197
$0.000000000000000000000002197$0.000000000000000000000002197

+136.74%