Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę ZeroX King % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny ZeroX King na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy ZeroX King może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy ZeroX King może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 0XK na 2027 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena 0XK na 2028 rok wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 0XK w 2029 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena 0XK w 2030 roku wyniesie $ 0 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena ZeroX King może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena ZeroX King może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0 0.00%

2026 $ 0 5.00%

2027 $ 0 10.25%

2028 $ 0 15.76%

2029 $ 0 21.55%

2030 $ 0 27.63%

2031 $ 0 34.01%

2032 $ 0 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0 47.75%

2034 $ 0 55.13%

2035 $ 0 62.89%

2036 $ 0 71.03%

2037 $ 0 79.59%

2038 $ 0 88.56%

2039 $ 0 97.99%

2040 $ 0 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny ZeroX King na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0 0.41% Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na dziś Przewidywana cena dla 0XK w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny ZeroX King (0XK) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny 0XK z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa ZeroX King (0XK) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla 0XK, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa ZeroX King (0XK) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena 0XK wynosi $0 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen ZeroX King Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 7.48K$ 7.48K $ 7.48K Podaż w obiegu 45.63B 45.63B 45.63B Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena 0XK to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto 0XK ma podaż w obiegu wynoszącą 45.63B oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 7.48K. Zobacz na żywo cenę 0XK

Historyczna cena ZeroX King Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami ZeroX King, cena ZeroX King wynosi 0USD. Podaż w obiegu ZeroX King (0XK) wynosi 45.63B 0XK , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $7,477.73 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 0.00% $ 0 $ 0 $ 0

7 D 0.00% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000

30 Dni -29.85% $ 0 $ 0.000000 $ 0.000000 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin ZeroX King zanotował zmianę ceny o $0 , co stanowi 0.00% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs ZeroX King osiągnął maksimum na poziomie $0.000000 i minimum na poziomie $0.000000 . Zanotowano zmianę ceny o 0.00% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał 0XK do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana ZeroX King o -29.85% , co odpowiada około $0 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny 0XK.

Jak działa moduł przewidywania ceny ZeroX King (0XK)? Moduł predykcji ceny ZeroX King to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu 0XK. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania ZeroX King na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów 0XK, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę ZeroX King. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość 0XK. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę 0XK, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał ZeroX King.

Dlaczego prognoaza ceny 0XK jest ważna?

Prognozy cen 0XK są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w 0XK? Według Twoich prognoz 0XK osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny 0XK na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny ZeroX King (0XK), przewidywana cena 0XK osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 0XK w 2026 roku? Cena 1 ZeroX King (0XK) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz 0XK wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena 0XK w 2027 roku? ZeroX King (0XK) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 0XK do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa 0XK w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ZeroX King (0XK) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa 0XK w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, ZeroX King (0XK) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 0XK w 2030 roku? Cena 1 ZeroX King (0XK) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz 0XK wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny 0XK na 2040 rok? ZeroX King (0XK) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 0XK do 2040 roku.