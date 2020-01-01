Poznaj tokenomikę YoYo (YOYO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YOYO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę YoYo (YOYO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YOYO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / YoYo (YOYO) / Tokenomika / Tokenomika YoYo (YOYO) Odkryj kluczowe informacje o YoYo (YOYO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o YoYo (YOYO) YOYO —— The Dual-Form AI Agent Reviewing December 2024 , the AI-Agent market has evolved into two dominant trends: rational AI focused on tool-based analysis, data-driven logic, and reasoning (e.g., Aixbt), and emotional AI represented by virtual idols (e.g., Luna) that prioritize interactive experiences and emotional connections. However, we recognized that truly enduring AI must combine the depth of rational analysis with the charm of emotional expression. Thus, we created "YoYo the Catgirl" —a unique AI Agent that merges rationality and sensibility while symbolizing new possibilities for technology, creativity, and community interaction. This marks YoYo’s genesis. Oficjalna strona internetowa: https://x.com/YoYo_Agent

Tokenomika i analiza cenowa YoYo (YOYO)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla YoYo (YOYO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.41K $ 143.41K $ 143.41K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 143.41K $ 143.41K $ 143.41K Historyczne maksimum: $ 0.00147657 $ 0.00147657 $ 0.00147657 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00014341 $ 0.00014341 $ 0.00014341 Dowiedz się więcej o cenie YoYo (YOYO) Tokenomika YoYo (YOYO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki YoYo (YOYO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YOYO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YOYO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYOYO tokenomikę, poznaj cenę tokena YOYOna żywo! Prognoza ceny YOYO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YOYO? Nasza strona z prognozami cen YOYO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YOYO już teraz! 