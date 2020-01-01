Poznaj tokenomikę Yieldification (YDF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YDF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yieldification (YDF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YDF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Yieldification (YDF) Odkryj kluczowe informacje o Yieldification (YDF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yieldification (YDF) The foundation for YDF has been laid for consistent growth and sustainability. Each component coalesces perfectly to deliver the appropriate balance in the protocol to support the underlying infrastructure that will make the project exist and ultimately grow in perpetuity. YDF is the next blue chip in the making. Oficjalna strona internetowa: https://yieldification.com/ Biała księga: https://docs.yieldification.com/ Tokenomika i analiza cenowa Yieldification (YDF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yieldification (YDF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 43.27K Całkowita podaż: $ 1.25B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 53.94K Historyczne maksimum: $ 0.089964 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Yieldification (YDF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yieldification (YDF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YDF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YDF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.