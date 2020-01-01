Poznaj tokenomikę Yield Yak (YAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Yield Yak (YAK) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena YAK, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Yield Yak (YAK) / Tokenomika / Tokenomika Yield Yak (YAK) Odkryj kluczowe informacje o Yield Yak (YAK), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Yield Yak (YAK) Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network. It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement. Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers. Oficjalna strona internetowa: https://yieldyak.com/ Kup YAK teraz! Tokenomika i analiza cenowa Yield Yak (YAK) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yield Yak (YAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.09M Całkowita podaż: $ 10.00K Podaż w obiegu: $ 10.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.09M Historyczne maksimum: $ 16,319.34 Historyczne minimum: $ 185.6 Aktualna cena: $ 607.13 Dowiedz się więcej o cenie Yield Yak (YAK) Tokenomika Yield Yak (YAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Yield Yak (YAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów YAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów YAK. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszYAK tokenomikę, poznaj cenę tokena YAKna żywo! Prognoza ceny YAK Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać YAK? Nasza strona z prognozami cen YAK łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena YAK już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.