Tokenomika Yield Yak (YAK)
Informacje o Yield Yak (YAK)
Yield Yak is an easy-to-use tool to earn more yield from DeFi farming on the Avalanche network.
It is a community-driven project. Our community compounds rewards, suggests new strategies, proposes key configuration updates and contributes to development. Yield Yak farms can run forever, without the team's involvement.
Staked $YAK will receive $AVAX. YY network revenue (collected in tokens, usually) will be converted to AVAX and distributed to stakers.
Tokenomika i analiza cenowa Yield Yak (YAK)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Yield Yak (YAK), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Yield Yak (YAK): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Yield Yak (YAK) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów YAK, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów YAK.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszYAK tokenomikę, poznaj cenę tokena YAKna żywo!
Prognoza ceny YAK
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.