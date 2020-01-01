Poznaj tokenomikę Y2K (Y2K) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Y2K, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Y2K (Y2K) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena Y2K, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Y2K (Y2K) Oficjalna strona internetowa: https://www.y2k.finance/ Biała księga: https://y2k-finance.gitbook.io/y2k-finance/ Tokenomika i analiza cenowa Y2K (Y2K) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Y2K (Y2K), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 16.63K $ 16.63K $ 16.63K Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 7.84M $ 7.84M $ 7.84M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 42.43K $ 42.43K $ 42.43K Historyczne maksimum: $ 6.8 $ 6.8 $ 6.8 Historyczne minimum: $ 0.00139176 $ 0.00139176 $ 0.00139176 Aktualna cena: $ 0.00212129 $ 0.00212129 $ 0.00212129 Tokenomika Y2K (Y2K): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Y2K (Y2K) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów Y2K, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów Y2K. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.