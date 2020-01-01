Poznaj tokenomikę Xerberus (XER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Xerberus (XER) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena XER, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Xerberus (XER) / Tokenomika / Tokenomika Xerberus (XER) Odkryj kluczowe informacje o Xerberus (XER), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Xerberus (XER) Xerberus is a risk and asset management blockchain designed to provide services to other blockchain ecosystems. Each node within the Xerberus blockchain computes an open-source risk model, assessing risk for most crypto assets within partner ecosystems. The produced risk ratings can be used by dApps to improve resilience and capital efficiency. Investors can benefit directly from Xerberus Risk Ratings by investing in Xerberus indexes, which provide the most secure and decentralized way to benefit from crypto volatility. Oficjalna strona internetowa: https://www.xerberus.io/ Biała księga: https://docsend.com/view/qzevbnhr5guutdjx Kup XER teraz! Tokenomika i analiza cenowa Xerberus (XER) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Xerberus (XER), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.36M Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 289.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 15.04M Historyczne maksimum: $ 0.0209752 Historyczne minimum: $ 0.00268313 Aktualna cena: $ 0.01503864 Dowiedz się więcej o cenie Xerberus (XER) Tokenomika Xerberus (XER): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Xerberus (XER) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów XER, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów XER. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszXER tokenomikę, poznaj cenę tokena XERna żywo! Prognoza ceny XER Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać XER? Nasza strona z prognozami cen XER łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena XER już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.