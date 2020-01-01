Poznaj tokenomikę X8X (X8X) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X8X, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę X8X (X8X) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena X8X, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / X8X (X8X) / Tokenomika / Tokenomika X8X (X8X) Odkryj kluczowe informacje o X8X (X8X), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o X8X (X8X) Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper! Finally, Securing Value in Crypto is simple. Obtain your own X8X Tokens, that grant you a fair value exchange and 0% fee for issuing X8Currency, a 100% fiat & gold backed Token. Become the next gatekeeper! Oficjalna strona internetowa: https://x8currency.io/ Biała księga: https://x8currency.com/wp-content/uploads/X8-Project-TGE-Whitepaper.pdf Kup X8X teraz! Tokenomika i analiza cenowa X8X (X8X) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla X8X (X8X), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 51.10K $ 51.10K $ 51.10K Całkowita podaż: $ 85.24M $ 85.24M $ 85.24M Podaż w obiegu: $ 77.59M $ 77.59M $ 77.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.14K $ 56.14K $ 56.14K Historyczne maksimum: $ 0.108258 $ 0.108258 $ 0.108258 Historyczne minimum: $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 $ -0.09524590892933231 Aktualna cena: $ 0.00065862 $ 0.00065862 $ 0.00065862 Dowiedz się więcej o cenie X8X (X8X) Tokenomika X8X (X8X): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki X8X (X8X) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów X8X, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów X8X. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszX8X tokenomikę, poznaj cenę tokena X8Xna żywo! Prognoza ceny X8X Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać X8X? Nasza strona z prognozami cen X8X łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena X8X już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.