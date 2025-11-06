Informacje o cenie WrongCoin (WRONG) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) 0.00% Zmiana ceny (1D) -1.30% Zmiana ceny (7D) -23.31% Zmiana ceny (7D) -23.31%

Aktualna cena WrongCoin (WRONG) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WRONG wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WRONG w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WRONG zmieniły się o 0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -1.30% w ciągu 24 godzin i o -23.31% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o WrongCoin (WRONG)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.08K$ 7.08K $ 7.08K Podaż w obiegu 999.78M 999.78M 999.78M Całkowita podaż 999,776,516.804541 999,776,516.804541 999,776,516.804541

Obecna kapitalizacja rynkowa WrongCoin wynosi $ 7.08K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WRONG w obiegu wynosi 999.78M, przy całkowitej podaży 999776516.804541. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.08K.