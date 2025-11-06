Informacje o cenie Wrapped Nibiru (WNIBI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0120219 $ 0.0120219 $ 0.0120219 Minimum 24h $ 0.01278514 $ 0.01278514 $ 0.01278514 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0120219$ 0.0120219 $ 0.0120219 Maksimum 24h $ 0.01278514$ 0.01278514 $ 0.01278514 Historyczne maksimum $ 0.01299167$ 0.01299167 $ 0.01299167 Najniższa cena $ 0.00965263$ 0.00965263 $ 0.00965263 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) +6.32% Zmiana ceny (7D) +5.83% Zmiana ceny (7D) +5.83%

Aktualna cena Wrapped Nibiru (WNIBI) wynosi $0.01278469. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WNIBI wahał się między $ 0.0120219 a $ 0.01278514, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WNIBI w historii to $ 0.01299167, a najniższy to $ 0.00965263.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WNIBI zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o +6.32% w ciągu 24 godzin i o +5.83% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Nibiru (WNIBI)

Kapitalizacja rynkowa $ 139.93K$ 139.93K $ 139.93K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 139.93K$ 139.93K $ 139.93K Podaż w obiegu 10.95M 10.95M 10.95M Całkowita podaż 10,945,424.77 10,945,424.77 10,945,424.77

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Nibiru wynosi $ 139.93K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WNIBI w obiegu wynosi 10.95M, przy całkowitej podaży 10945424.77. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 139.93K.