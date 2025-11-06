Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) (USD)

Sprawdź prognozy cen Wrapped Nibiru na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość WNIBI w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Wrapped Nibiru % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Wrapped Nibiru na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Nibiru może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 0.012857. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Wrapped Nibiru może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 0.013500. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WNIBI na 2027 rok wyniesie $ 0.014175 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena WNIBI na 2028 rok wyniesie $ 0.014884 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WNIBI w 2029 roku wyniesie $ 0.015628 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena WNIBI w 2030 roku wyniesie $ 0.016409 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Wrapped Nibiru może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.026729. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Wrapped Nibiru może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 0.043539. Rok Cena Wzrost 2025 $ 0.012857 0.00%

2026 $ 0.013500 5.00%

2027 $ 0.014175 10.25%

2028 $ 0.014884 15.76%

2029 $ 0.015628 21.55%

2030 $ 0.016409 27.63%

2031 $ 0.017230 34.01%

2032 $ 0.018091 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 0.018996 47.75%

2034 $ 0.019946 55.13%

2035 $ 0.020943 62.89%

2036 $ 0.021990 71.03%

2037 $ 0.023090 79.59%

2038 $ 0.024244 88.56%

2039 $ 0.025456 97.99%

2040 $ 0.026729 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Wrapped Nibiru na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 0.012857 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 0.012859 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 0.012869 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 0.012910 0.41% Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na dziś Przewidywana cena dla WNIBI w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $0.012857 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Wrapped Nibiru (WNIBI) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny WNIBI z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $0.012859 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Wrapped Nibiru (WNIBI) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla WNIBI, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $0.012869 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Wrapped Nibiru (WNIBI) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena WNIBI wynosi $0.012910 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Wrapped Nibiru Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 140.73K$ 140.73K $ 140.73K Podaż w obiegu 10.95M 10.95M 10.95M Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena WNIBI to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto WNIBI ma podaż w obiegu wynoszącą 10.95M oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 140.73K. Zobacz na żywo cenę WNIBI

Historyczna cena Wrapped Nibiru Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Wrapped Nibiru, cena Wrapped Nibiru wynosi 0.012857USD. Podaż w obiegu Wrapped Nibiru (WNIBI) wynosi 10.95M WNIBI , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $140,730 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h 6.93% $ 0.000832 $ 0.012837 $ 0.012022

7 D 6.44% $ 0.000828 $ 0.012991 $ 0.011965

30 Dni 6.64% $ 0.000853 $ 0.012991 $ 0.011965 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Wrapped Nibiru zanotował zmianę ceny o $0.000832 , co stanowi 6.93% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Wrapped Nibiru osiągnął maksimum na poziomie $0.012991 i minimum na poziomie $0.011965 . Zanotowano zmianę ceny o 6.44% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał WNIBI do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Wrapped Nibiru o 6.64% , co odpowiada około $0.000853 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny WNIBI.

Jak działa moduł przewidywania ceny Wrapped Nibiru (WNIBI)? Moduł predykcji ceny Wrapped Nibiru to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu WNIBI. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Wrapped Nibiru na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów WNIBI, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Wrapped Nibiru. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość WNIBI. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę WNIBI, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Wrapped Nibiru.

Dlaczego prognoaza ceny WNIBI jest ważna?

Prognozy cen WNIBI są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w WNIBI? Według Twoich prognoz WNIBI osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny WNIBI na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Wrapped Nibiru (WNIBI), przewidywana cena WNIBI osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 WNIBI w 2026 roku? Cena 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WNIBI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena WNIBI w 2027 roku? Wrapped Nibiru (WNIBI) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WNIBI do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WNIBI w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Nibiru (WNIBI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa WNIBI w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Wrapped Nibiru (WNIBI) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 WNIBI w 2030 roku? Cena 1 Wrapped Nibiru (WNIBI) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz WNIBI wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny WNIBI na 2040 rok? Wrapped Nibiru (WNIBI) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 WNIBI do 2040 roku.