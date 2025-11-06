GiełdaDEX+
Aktualna cena Wrapped Elephant to 0.00481375 USD. Śledź aktualizacje cen WELEPHANT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe WELEPHANT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o WELEPHANT

Informacje o cenie WELEPHANT

Czym jest WELEPHANT

Oficjalna strona internetowa WELEPHANT

Tokenomika WELEPHANT

Prognoza cen WELEPHANT

Logo Wrapped Elephant

Cena Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 WELEPHANT do USD:

$0.00481549
$0.00481549$0.00481549
+7.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Wrapped Elephant (WELEPHANT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:47 (UTC+8)

Informacje o cenie Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00443374
$ 0.00443374$ 0.00443374
Minimum 24h
$ 0.00495763
$ 0.00495763$ 0.00495763
Maksimum 24h

$ 0.00443374
$ 0.00443374$ 0.00443374

$ 0.00495763
$ 0.00495763$ 0.00495763

$ 0.00642276
$ 0.00642276$ 0.00642276

$ 0.00412634
$ 0.00412634$ 0.00412634

+1.94%

+7.18%

-7.07%

-7.07%

Aktualna cena Wrapped Elephant (WELEPHANT) wynosi $0.00481375. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WELEPHANT wahał się między $ 0.00443374 a $ 0.00495763, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WELEPHANT w historii to $ 0.00642276, a najniższy to $ 0.00412634.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WELEPHANT zmieniły się o +1.94% w ciągu ostatniej godziny, o +7.18% w ciągu 24 godzin i o -7.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Elephant (WELEPHANT)

$ 146.53K
$ 146.53K$ 146.53K

--
----

$ 146.53K
$ 146.53K$ 146.53K

30.43M
30.43M 30.43M

30,428,045.01378914
30,428,045.01378914 30,428,045.01378914

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Elephant wynosi $ 146.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WELEPHANT w obiegu wynosi 30.43M, przy całkowitej podaży 30428045.01378914. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 146.53K.

Historia ceny Wrapped Elephant (WELEPHANT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Wrapped Elephant do USD wyniosła $ +0.00032257.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Wrapped Elephant do USD wyniosła $ -0.0007026308.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Wrapped Elephant do USD wyniosła $ -0.0003332549.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Wrapped Elephant do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00032257+7.18%
30 Dni$ -0.0007026308-14.59%
60 dni$ -0.0003332549-6.92%
90 dni$ 0--

Co to jest Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Elephant Money is a DeFi ecosystem built around two core tokens: ELEPHANT, a fixed supply asset on BNB Chain, and WELEPHANT, its wrapped version deployed on Base for cross-chain utility. ELEPHANT is designed for long-term value through strategic supply compression and organic liquidity growth. WELEPHANT extends this value proposition to the broader DeFi landscape, enabling integrations, yield strategies, and partnerships across chains.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Wrapped Elephant (w USD)

Jaka będzie wartość Wrapped Elephant (WELEPHANT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Wrapped Elephant (WELEPHANT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Wrapped Elephant.

Sprawdź teraz prognozę ceny Wrapped Elephant!

WELEPHANT na lokalne waluty

Tokenomika Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Zrozumienie tokenomiki Wrapped Elephant (WELEPHANT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena WELEPHANTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Jaka jest dziś wartość Wrapped Elephant (WELEPHANT)?
Aktualna cena WELEPHANT w USD wynosi 0.00481375USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena WELEPHANT do USD?
Aktualna cena WELEPHANT w USD wynosi $ 0.00481375. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Wrapped Elephant?
Kapitalizacja rynkowa dla WELEPHANT wynosi $ 146.53K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż WELEPHANT w obiegu?
W obiegu WELEPHANT znajduje się 30.43M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) WELEPHANT?
WELEPHANT osiąga ATH w wysokości 0.00642276 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla WELEPHANT?
WELEPHANT zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00412634 USD.
Jaki jest wolumen obrotu WELEPHANT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla WELEPHANT wynosi -- USD.
Czy w tym roku WELEPHANT pójdzie wyżej?
WELEPHANT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny WELEPHANT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:55:47 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

