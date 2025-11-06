Informacje o cenie Wrapped Elephant (WELEPHANT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00443374 $ 0.00443374 $ 0.00443374 Minimum 24h $ 0.00495763 $ 0.00495763 $ 0.00495763 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00443374$ 0.00443374 $ 0.00443374 Maksimum 24h $ 0.00495763$ 0.00495763 $ 0.00495763 Historyczne maksimum $ 0.00642276$ 0.00642276 $ 0.00642276 Najniższa cena $ 0.00412634$ 0.00412634 $ 0.00412634 Zmiana ceny (1H) +1.94% Zmiana ceny (1D) +7.18% Zmiana ceny (7D) -7.07% Zmiana ceny (7D) -7.07%

Aktualna cena Wrapped Elephant (WELEPHANT) wynosi $0.00481375. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs WELEPHANT wahał się między $ 0.00443374 a $ 0.00495763, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs WELEPHANT w historii to $ 0.00642276, a najniższy to $ 0.00412634.

Pod względem krótkoterminowych wyniki WELEPHANT zmieniły się o +1.94% w ciągu ostatniej godziny, o +7.18% w ciągu 24 godzin i o -7.07% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Wrapped Elephant (WELEPHANT)

Kapitalizacja rynkowa $ 146.53K$ 146.53K $ 146.53K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 146.53K$ 146.53K $ 146.53K Podaż w obiegu 30.43M 30.43M 30.43M Całkowita podaż 30,428,045.01378914 30,428,045.01378914 30,428,045.01378914

Obecna kapitalizacja rynkowa Wrapped Elephant wynosi $ 146.53K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż WELEPHANT w obiegu wynosi 30.43M, przy całkowitej podaży 30428045.01378914. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 146.53K.