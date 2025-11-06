GiełdaDEX+
Aktualna cena Velvet to 0.20655 USD. Śledź aktualizacje cen VELVET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe VELVET łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o VELVET

Informacje o cenie VELVET

Czym jest VELVET

Biała księga VELVET

Oficjalna strona internetowa VELVET

Tokenomika VELVET

Prognoza cen VELVET

Historia VELVET

Przewodnik zakupowy VELVET

Przelicznik VELVET-fiat

VELVET na spot

USDT-M Futures VELVET

Pre-market

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Velvet

Cena Velvet(VELVET)

Aktualna cena 1 VELVET do USD:

$0.20661
$0.20661$0.20661
-0.27%1D
USD
Velvet (VELVET) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:23 (UTC+8)

Informacje o cenie Velvet (VELVET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.20232
$ 0.20232$ 0.20232
Minimum 24h
$ 0.2106
$ 0.2106$ 0.2106
Maksimum 24h

$ 0.20232
$ 0.20232$ 0.20232

$ 0.2106
$ 0.2106$ 0.2106

$ 0.31715699544548037
$ 0.31715699544548037$ 0.31715699544548037

$ 0.032064654757022706
$ 0.032064654757022706$ 0.032064654757022706

-0.24%

-0.27%

+0.46%

+0.46%

Aktualna cena Velvet (VELVET) wynosi $ 0.20655. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs VELVET wahał się między $ 0.20232 a $ 0.2106, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs VELVET w historii to $ 0.31715699544548037, a najniższy to $ 0.032064654757022706.

Pod względem krótkoterminowych wyniki VELVET zmieniły się o -0.24% w ciągu ostatniej godziny, o -0.27% w ciągu 24 godzin i o +0.46% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Velvet (VELVET)

No.825

$ 18.86M
$ 18.86M$ 18.86M

$ 65.60K
$ 65.60K$ 65.60K

$ 206.55M
$ 206.55M$ 206.55M

91.32M
91.32M 91.32M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

9.13%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Velvet wynosi $ 18.86M, przy $ 65.60K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż VELVET w obiegu wynosi 91.32M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 206.55M.

Historia ceny Velvet (VELVET) – USD

Śledź zmiany ceny Velvet dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ -0.0005594-0.27%
30 Dni$ +0.01921+10.25%
60 dni$ +0.13671+195.74%
90 dni$ +0.12613+156.83%
Dzisiejsza zmiana ceny Velvet

DziśVELVET odnotował zmianę $ -0.0005594 (-0.27%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Velvet

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ +0.01921 (+10.25%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Velvet

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę VELVET o $ +0.13671(+195.74%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Velvet

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.12613 (+156.83%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Velvet (VELVET)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Velvet.

Co to jest Velvet (VELVET)

Velvet is a DeFAI Operating System streamlining onchain research, trading & portfolio management. Velvet app is live on BNB Chain, Base, Solana, Ethereum & Sonic with 100k+ users trading & executing DeFi strategies. It's multi-agent AI Co-Pilot integrated into the app to help discover, analyze & execute new opportunities using natural language. Velvet infrastructure also allows others to create tokenized DeFi strategies & manage them via UI or APIs with 10k+ vaults already created by KOLs, traders & crypto hedge funds.

Velvet jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Velvet. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu VELVET, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Velvet na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Velvet będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Velvet (w USD)

Jaka będzie wartość Velvet (VELVET) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Velvet (VELVET) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Velvet.

Sprawdź teraz prognozę ceny Velvet!

Tokenomika Velvet (VELVET)

Zrozumienie tokenomiki Velvet (VELVET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena VELVETjuż teraz!

Jak kupić Velvet (VELVET)

Szukasz jak kupić Velvet? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Velvet na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

Zasoby Velvet

Aby lepiej zrozumieć Velvet, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa Velvet
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Velvet

Jaka jest dziś wartość Velvet (VELVET)?
Aktualna cena VELVET w USD wynosi 0.20655USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena VELVET do USD?
Aktualna cena VELVET w USD wynosi $ 0.20655. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Velvet?
Kapitalizacja rynkowa dla VELVET wynosi $ 18.86M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż VELVET w obiegu?
W obiegu VELVET znajduje się 91.32M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) VELVET?
VELVET osiąga ATH w wysokości 0.31715699544548037 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla VELVET?
VELVET zaliczył cenę ATL w wysokości 0.032064654757022706 USD.
Jaki jest wolumen obrotu VELVET?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla VELVET wynosi $ 65.60K USD.
Czy w tym roku VELVET pójdzie wyżej?
VELVET może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny VELVET, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 10:49:23 (UTC+8)

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

