Aktualna cena OLAXBT to 0.13763 USD. Śledź aktualizacje cen AIO do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe AIO łatwo w MEXC już teraz.

Cena OLAXBT(AIO)

Aktualna cena 1 AIO do USD:

$0.13761
+0.24%1D
USD
OLAXBT (AIO) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 09:02:13 (UTC+8)

Informacje o cenie OLAXBT (AIO) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.13286
Minimum 24h
$ 0.14227
Maksimum 24h

$ 0.13286
$ 0.14227
$ 0.20548860379382622
$ 0.04215223361578995
+2.51%

+0.24%

-12.04%

-12.04%

Aktualna cena OLAXBT (AIO) wynosi $ 0.13763. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs AIO wahał się między $ 0.13286 a $ 0.14227, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs AIO w historii to $ 0.20548860379382622, a najniższy to $ 0.04215223361578995.

Pod względem krótkoterminowych wyniki AIO zmieniły się o +2.51% w ciągu ostatniej godziny, o +0.24% w ciągu 24 godzin i o -12.04% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o OLAXBT (AIO)

No.662

$ 31.69M
$ 85.69K
$ 137.63M
230.25M
1,000,000,000
1,000,000,000
23.02%

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa OLAXBT wynosi $ 31.69M, przy $ 85.69K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż AIO w obiegu wynosi 230.25M, przy całkowitej podaży 1000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 137.63M.

Historia ceny OLAXBT (AIO) – USD

Śledź zmiany ceny OLAXBT dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0003295+0.24%
30 Dni$ -0.0209-13.19%
60 dni$ +0.06329+85.13%
90 dni$ +0.06991+103.23%
Dzisiejsza zmiana ceny OLAXBT

DziśAIO odnotował zmianę $ +0.0003295 (+0.24%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny OLAXBT

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0209 (-13.19%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny OLAXBT

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę AIO o $ +0.06329(+85.13%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny OLAXBT

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ +0.06991 (+103.23%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe OLAXBT (AIO)?

Sprawdź teraz stronę historii cen OLAXBT.

Co to jest OLAXBT (AIO)

OlaXBT is a Web3 AI-powered market intelligence platform built on the BNB Smart Chain. The project leverages reinforcement learning (RL) and a Model Context Protocol (MCP) marketplace, enabling users to build their own agentic systems by combining trading modules, MCP toolkits, and agents for generating trading signals and analysis. The native token, AIO, supports transaction fees, vault staking, and governance. The platform features a no-code chatbot interface and a Langflow-alike agent builder, allowing users to create and customize AI agents for trading and asset management. The MCP marketplace facilitates agent trading and monetization.

OLAXBT jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w OLAXBT. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu AIO, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące OLAXBT na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno OLAXBT będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny OLAXBT (w USD)

Jaka będzie wartość OLAXBT (AIO) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w OLAXBT (AIO) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla OLAXBT.

Sprawdź teraz prognozę ceny OLAXBT!

Tokenomika OLAXBT (AIO)

Zrozumienie tokenomiki OLAXBT (AIO) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena AIOjuż teraz!

Jak kupić OLAXBT (AIO)

Szukasz jak kupić OLAXBT? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić OLAXBT na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

AIO na lokalne waluty

1 OLAXBT(AIO) do VND
3,621.73345
1 OLAXBT(AIO) do AUD
A$0.2105739
1 OLAXBT(AIO) do GBP
0.1045988
1 OLAXBT(AIO) do EUR
0.1183618
1 OLAXBT(AIO) do USD
$0.13763
1 OLAXBT(AIO) do MYR
RM0.5766697
1 OLAXBT(AIO) do TRY
5.7955993
1 OLAXBT(AIO) do JPY
¥21.05739
1 OLAXBT(AIO) do ARS
ARS$199.7520531
1 OLAXBT(AIO) do RUB
11.1948242
1 OLAXBT(AIO) do INR
12.1871365
1 OLAXBT(AIO) do IDR
Rp2,293.8324158
1 OLAXBT(AIO) do PHP
8.0761284
1 OLAXBT(AIO) do EGP
￡E.6.523662
1 OLAXBT(AIO) do BRL
R$0.7376968
1 OLAXBT(AIO) do CAD
C$0.1940583
1 OLAXBT(AIO) do BDT
16.7715918
1 OLAXBT(AIO) do NGN
198.60009
1 OLAXBT(AIO) do COP
$531.38943
1 OLAXBT(AIO) do ZAR
R.2.3975146
1 OLAXBT(AIO) do UAH
5.7887178
1 OLAXBT(AIO) do TZS
T.Sh.338.15691
1 OLAXBT(AIO) do VES
Bs30.69149
1 OLAXBT(AIO) do CLP
$129.92272
1 OLAXBT(AIO) do PKR
Rs38.8997432
1 OLAXBT(AIO) do KZT
72.2846523
1 OLAXBT(AIO) do THB
฿4.4647172
1 OLAXBT(AIO) do TWD
NT$4.252767
1 OLAXBT(AIO) do AED
د.إ0.5051021
1 OLAXBT(AIO) do CHF
Fr0.110104
1 OLAXBT(AIO) do HKD
HK$1.0693851
1 OLAXBT(AIO) do AMD
֏52.6503565
1 OLAXBT(AIO) do MAD
.د.م1.2813353
1 OLAXBT(AIO) do MXN
$2.559918
1 OLAXBT(AIO) do SAR
ريال0.5161125
1 OLAXBT(AIO) do ETB
Br21.1014316
1 OLAXBT(AIO) do KES
KSh17.7873012
1 OLAXBT(AIO) do JOD
د.أ0.09757967
1 OLAXBT(AIO) do PLN
0.5078547
1 OLAXBT(AIO) do RON
лв0.6083246
1 OLAXBT(AIO) do SEK
kr1.3143665
1 OLAXBT(AIO) do BGN
лв0.233971
1 OLAXBT(AIO) do HUF
Ft46.3083661
1 OLAXBT(AIO) do CZK
2.9163797
1 OLAXBT(AIO) do KWD
د.ك0.04225241
1 OLAXBT(AIO) do ILS
0.4472975
1 OLAXBT(AIO) do BOB
Bs0.949647
1 OLAXBT(AIO) do AZN
0.233971
1 OLAXBT(AIO) do TJS
SM1.2730775
1 OLAXBT(AIO) do GEL
0.3729773
1 OLAXBT(AIO) do AOA
Kz126.0346725
1 OLAXBT(AIO) do BHD
.د.ب0.05188651
1 OLAXBT(AIO) do BMD
$0.13763
1 OLAXBT(AIO) do DKK
kr0.8932187
1 OLAXBT(AIO) do HNL
L3.6279268
1 OLAXBT(AIO) do MUR
6.3337326
1 OLAXBT(AIO) do NAD
$2.394762
1 OLAXBT(AIO) do NOK
kr1.403826
1 OLAXBT(AIO) do NZD
$0.2422288
1 OLAXBT(AIO) do PAB
B/.0.13763
1 OLAXBT(AIO) do PGK
K0.5849275
1 OLAXBT(AIO) do QAR
ر.ق0.5009732
1 OLAXBT(AIO) do RSD
дин.14.0272496
1 OLAXBT(AIO) do UZS
soʻm1,638.4521188
1 OLAXBT(AIO) do ALL
L11.5664252
1 OLAXBT(AIO) do ANG
ƒ0.2463577
1 OLAXBT(AIO) do AWG
ƒ0.247734
1 OLAXBT(AIO) do BBD
$0.27526
1 OLAXBT(AIO) do BAM
KM0.233971
1 OLAXBT(AIO) do BIF
Fr405.87087
1 OLAXBT(AIO) do BND
$0.178919
1 OLAXBT(AIO) do BSD
$0.13763
1 OLAXBT(AIO) do JMD
$22.1515485
1 OLAXBT(AIO) do KHR
552.7303378
1 OLAXBT(AIO) do KMF
Fr58.63038
1 OLAXBT(AIO) do LAK
2,991.9564619
1 OLAXBT(AIO) do LKR
රු41.9207217
1 OLAXBT(AIO) do MDL
L2.3465915
1 OLAXBT(AIO) do MGA
Ar619.954335
1 OLAXBT(AIO) do MOP
P1.10104
1 OLAXBT(AIO) do MVR
2.119502
1 OLAXBT(AIO) do MWK
MK238.9408193
1 OLAXBT(AIO) do MZN
MT8.8014385
1 OLAXBT(AIO) do NPR
रु19.5352022
1 OLAXBT(AIO) do PYG
976.07196
1 OLAXBT(AIO) do RWF
Fr199.97639
1 OLAXBT(AIO) do SBD
$1.1313186
1 OLAXBT(AIO) do SCR
1.8869073
1 OLAXBT(AIO) do SRD
$5.3056365
1 OLAXBT(AIO) do SVC
$1.2028862
1 OLAXBT(AIO) do SZL
L2.4030198
1 OLAXBT(AIO) do TMT
m0.481705
1 OLAXBT(AIO) do TND
د.ت0.40779769
1 OLAXBT(AIO) do TTD
$0.9317551
1 OLAXBT(AIO) do UGX
Sh481.15448
1 OLAXBT(AIO) do XAF
Fr78.4491
1 OLAXBT(AIO) do XCD
$0.371601
1 OLAXBT(AIO) do XOF
Fr78.4491
1 OLAXBT(AIO) do XPF
Fr14.17589
1 OLAXBT(AIO) do BWP
P1.8566287
1 OLAXBT(AIO) do BZD
$0.2766363
1 OLAXBT(AIO) do CVE
$13.2276193
1 OLAXBT(AIO) do DJF
Fr24.36051
1 OLAXBT(AIO) do DOP
$8.8330934
1 OLAXBT(AIO) do DZD
د.ج17.9923699
1 OLAXBT(AIO) do FJD
$0.3137964
1 OLAXBT(AIO) do GNF
Fr1,196.69285
1 OLAXBT(AIO) do GTQ
Q1.0542458
1 OLAXBT(AIO) do GYD
$28.7866908
1 OLAXBT(AIO) do ISK
kr17.47901

Zasoby OLAXBT

Aby lepiej zrozumieć OLAXBT, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Biała księga
Oficjalna strona internetowa OLAXBT
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące OLAXBT

Jaka jest dziś wartość OLAXBT (AIO)?
Aktualna cena AIO w USD wynosi 0.13763USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena AIO do USD?
Aktualna cena AIO w USD wynosi $ 0.13763. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa OLAXBT?
Kapitalizacja rynkowa dla AIO wynosi $ 31.69M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż AIO w obiegu?
W obiegu AIO znajduje się 230.25M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) AIO?
AIO osiąga ATH w wysokości 0.20548860379382622 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla AIO?
AIO zaliczył cenę ATL w wysokości 0.04215223361578995 USD.
Jaki jest wolumen obrotu AIO?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla AIO wynosi $ 85.69K USD.
Czy w tym roku AIO pójdzie wyżej?
AIO może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny AIO, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ważne aktualizacje branżowe OLAXBT (AIO)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

1 AIO = 0.13763 USD

Handluj AIO

AIO/USDT
$0.13761
$0.13761$0.13761
+0.21%

