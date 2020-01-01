Poznaj tokenomikę WigoSwap (WIGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WigoSwap (WIGO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIGO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WigoSwap (WIGO) / Tokenomika / Tokenomika WigoSwap (WIGO) Odkryj kluczowe informacje o WigoSwap (WIGO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WigoSwap (WIGO) WigoSwap is a one-stop-shop for all things DeFi on the Fantom network. From our low-fee DEX to our high-yield farming and staking pools, user profile system, referral system, NFT Marketplace, and more, we have something for everyone. But that's just the beginning - our Gamified Burning Mechanism, CertiK-audited smart contracts, and achievements system (WigoQuest) provide a new level of engagement and reward for users, making WigoSwap the most cutting-edge DeFi platform on the market. Experience the future of DeFi with WigoSwap on the fast and secure Fantom network. Oficjalna strona internetowa: https://wigoswap.io/ Biała księga: https://docs.wigoswap.io/ Kup WIGO teraz! Tokenomika i analiza cenowa WigoSwap (WIGO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WigoSwap (WIGO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 169.64K $ 169.64K $ 169.64K Całkowita podaż: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B Podaż w obiegu: $ 1.79B $ 1.79B $ 1.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 169.65K $ 169.65K $ 169.65K Historyczne maksimum: $ 0.0285438 $ 0.0285438 $ 0.0285438 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie WigoSwap (WIGO) Tokenomika WigoSwap (WIGO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WigoSwap (WIGO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIGO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIGO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIGO tokenomikę, poznaj cenę tokena WIGOna żywo! Prognoza ceny WIGO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIGO? Nasza strona z prognozami cen WIGO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIGO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.