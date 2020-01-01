Poznaj tokenomikę Wigl (WIGL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIGL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wigl (WIGL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WIGL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wigl (WIGL) / Tokenomika / Tokenomika Wigl (WIGL) Odkryj kluczowe informacje o Wigl (WIGL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wigl (WIGL) Wigl provides a financial account with a French IBAN and a payment card for secure and convenient money management. The mobile app facilitates free SEPA transfers, expense tracking, and card management. Users can select from virtual, Smart or Metal cards with various features. Wigl supports investments in crypto-assets and offers up to 7% cashback on purchases. Additionally, it provides opportunities to earn returns on stablecoins and volatile assets through a partnership with feel-mining.com. Oficjalna strona internetowa: https://wigl.fr/ Biała księga: https://wigl.fr/white-paper-wigl-1-3-web/ Kup WIGL teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wigl (WIGL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wigl (WIGL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.33M Całkowita podaż: $ 266.01M Podaż w obiegu: $ 17.56M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 20.09M Historyczne maksimum: $ 0.116832 Historyczne minimum: $ 0.058411 Aktualna cena: $ 0.075516 Dowiedz się więcej o cenie Wigl (WIGL) Tokenomika Wigl (WIGL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wigl (WIGL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WIGL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WIGL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWIGL tokenomikę, poznaj cenę tokena WIGLna żywo! Prognoza ceny WIGL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WIGL? Nasza strona z prognozami cen WIGL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WIGL już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.