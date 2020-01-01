Poznaj tokenomikę WePower (WPR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WPR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę WePower (WPR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WPR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / WePower (WPR) / Tokenomika / Tokenomika WePower (WPR) Odkryj kluczowe informacje o WePower (WPR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o WePower (WPR) WePower enables renewable energy producers to raise capital by issuing their own energy tokens. These tokens represent energy they commit to produce and deliver. Energy tokenization standardizes simplifies and opens globally currently existing energy investment ecosystem. As a result energy producers can trade directly with the green energy buyers (consumers and investors) and raise capital by selling energy upfront, at below market rates. Energy tokenization ensures liquidity and extends access to capital. The WePower blockchain solution is currently recognized by Elering, one of the most innovative Transmission System Operators in Europe. Oficjalna strona internetowa: http://wepower.network Biała księga: https://drive.google.com/file/d/0B_OW_EddXO5RWWFVQjJGZXpQT3c/view Kup WPR teraz! Tokenomika i analiza cenowa WePower (WPR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla WePower (WPR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 68.61K $ 68.61K $ 68.61K Całkowita podaż: $ 745.25M $ 745.25M $ 745.25M Podaż w obiegu: $ 608.82M $ 608.82M $ 608.82M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 83.99K $ 83.99K $ 83.99K Historyczne maksimum: $ 0.219374 $ 0.219374 $ 0.219374 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001127 $ 0.0001127 $ 0.0001127 Dowiedz się więcej o cenie WePower (WPR) Tokenomika WePower (WPR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki WePower (WPR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WPR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WPR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWPR tokenomikę, poznaj cenę tokena WPRna żywo! Prognoza ceny WPR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WPR? Nasza strona z prognozami cen WPR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WPR już teraz!