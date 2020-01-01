Poznaj tokenomikę Web3 Whales (W3W) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena W3W, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Web3 Whales (W3W) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena W3W, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Web3 Whales (W3W) / Tokenomika / Tokenomika Web3 Whales (W3W) Odkryj kluczowe informacje o Web3 Whales (W3W), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Web3 Whales (W3W) What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. What Do You Meme is a project created by Youtuber Fomotion. The goal of the project is to colletivelly invest in crypto launchpads like Seedify, Enjinstarter Dao Maker and many more. For 1 single person it could be really hard to get a good and profitable tier in a good launchpad. But with an entire community, it's way more easy. What Do You Meme has a small buy and sell tax which will be used for this. On our Dapp people can not only buy/sell our token, use the DAO voting system to decide the move we will make, bt also stake their $WDYM tokens. Based on the amount and the period a user stakes the token, he/she can claim their share of these launchpad profits. Oficjalna strona internetowa: https://www.web3whales.app Biała księga: https://web3whales.gitbook.io/whitepaper Kup W3W teraz! Tokenomika i analiza cenowa Web3 Whales (W3W) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Web3 Whales (W3W), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.09M $ 1.09M $ 1.09M Całkowita podaż: $ 94.39M $ 94.39M $ 94.39M Podaż w obiegu: $ 93.58M $ 93.58M $ 93.58M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.10M $ 1.10M $ 1.10M Historyczne maksimum: $ 0.087176 $ 0.087176 $ 0.087176 Historyczne minimum: $ 0.00563945 $ 0.00563945 $ 0.00563945 Aktualna cena: $ 0.01167817 $ 0.01167817 $ 0.01167817 Dowiedz się więcej o cenie Web3 Whales (W3W) Tokenomika Web3 Whales (W3W): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Web3 Whales (W3W) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów W3W, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów W3W. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszW3W tokenomikę, poznaj cenę tokena W3Wna żywo! Prognoza ceny W3W Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać W3W? Nasza strona z prognozami cen W3W łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena W3W już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.