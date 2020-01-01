Poznaj tokenomikę Warthog (WART) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WART, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Warthog (WART) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WART, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Warthog (WART) / Tokenomika / Tokenomika Warthog (WART) Odkryj kluczowe informacje o Warthog (WART), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Warthog (WART) Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source. Warthog is an experimental cryptocurrency with world's first Proof of Balanced Work algorithm written by a group of crypto enthusiasts. No premine. No unfair automatic allocation of coins to dev/team. 100% Minable. Written from scratch. Modern codebase. Open source. Oficjalna strona internetowa: https://www.warthog.network/ Biała księga: https://www.warthog.network/ Kup WART teraz! Tokenomika i analiza cenowa Warthog (WART) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Warthog (WART), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Całkowita podaż: $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M Podaż w obiegu: $ 10.03M $ 10.03M $ 10.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.88M $ 1.88M $ 1.88M Historyczne maksimum: $ 1.43 $ 1.43 $ 1.43 Historyczne minimum: $ 0.053306 $ 0.053306 $ 0.053306 Aktualna cena: $ 0.187287 $ 0.187287 $ 0.187287 Dowiedz się więcej o cenie Warthog (WART) Tokenomika Warthog (WART): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Warthog (WART) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WART, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WART. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWART tokenomikę, poznaj cenę tokena WARTna żywo! Prognoza ceny WART Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WART? Nasza strona z prognozami cen WART łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WART już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.