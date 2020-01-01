Poznaj tokenomikę Wally (WALLY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WALLY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Wally (WALLY) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena WALLY, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Wally (WALLY) / Tokenomika / Tokenomika Wally (WALLY) Odkryj kluczowe informacje o Wally (WALLY), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Wally (WALLY) We are Team Wally, and since November 1st, we've been tirelessly building Wally as CTO, day and night! Our vision is ambitious, and we are determined to achieve it without compromise. One of our primary goals is to establish an investment pool for our holders. This pool will directly support the Pnut Farm—a vibrant and nurturing home where Wally and his animal friends thrive. The funds raised will ensure the well-being of these animals, providing them with proper care and nourishment. Beyond this, we are committed to significant marketing initiatives and creating an enchanting and impactful social media presence. Our journey is just beginning, and we can't wait to bring these dreams to life with your support! Oficjalna strona internetowa: https://www.wallycto.com/ Kup WALLY teraz! Tokenomika i analiza cenowa Wally (WALLY) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Wally (WALLY), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.13K $ 34.13K $ 34.13K Całkowita podaż: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M Podaż w obiegu: $ 999.94M $ 999.94M $ 999.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.13K $ 34.13K $ 34.13K Historyczne maksimum: $ 0.01545245 $ 0.01545245 $ 0.01545245 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Wally (WALLY) Tokenomika Wally (WALLY): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Wally (WALLY) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów WALLY, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów WALLY. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszWALLY tokenomikę, poznaj cenę tokena WALLYna żywo! Prognoza ceny WALLY Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać WALLY? Nasza strona z prognozami cen WALLY łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena WALLY już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.