Tokenomika Vertical AI (VERTAI)

Odkryj kluczowe informacje o Vertical AI (VERTAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Vertical AI (VERTAI)

Vertical AI is a no-code platform designed to make AI model fine-tuning and and dataset creation accessible to everyone. By providing an intuitive, browser-based interface, users will be able to create or import datasets, customize and deploy AI models, all without coding knowledge. Integrating decentralized compute networks (like Akash), Vertical AI will ensure efficient access to GPU power for training and hosting.

Oficjalna strona internetowa:
https://www.verticalstudio.ai/
Biała księga:
https://docs.verticalstudio.ai/

Tokenomika i analiza cenowa Vertical AI (VERTAI)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vertical AI (VERTAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 15.88M
$ 15.88M$ 15.88M
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 15.88M
$ 15.88M$ 15.88M
Historyczne maksimum:
$ 1.14
$ 1.14$ 1.14
Historyczne minimum:
$ 0.014562
$ 0.014562$ 0.014562
Aktualna cena:
$ 0.158767
$ 0.158767$ 0.158767

Tokenomika Vertical AI (VERTAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Vertical AI (VERTAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów VERTAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów VERTAI.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszVERTAI tokenomikę, poznaj cenę tokena VERTAIna żywo!

Prognoza ceny VERTAI

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać VERTAI? Nasza strona z prognozami cen VERTAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.