Informacje o Vega Protocol (VEGA) Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges. Vega is a proof-of-stake blockchain, built on top of Tendermint, which makes it possible to trade derivatives on a decentralised network with comparable experience to centralised exchanges. Oficjalna strona internetowa: https://vega.xyz/ Tokenomika i analiza cenowa Vega Protocol (VEGA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Vega Protocol (VEGA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 118.70K $ 118.70K $ 118.70K Całkowita podaż: $ 65.00M $ 65.00M $ 65.00M Podaż w obiegu: $ 62.05M $ 62.05M $ 62.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 124.35K $ 124.35K $ 124.35K Historyczne maksimum: $ 23.93 $ 23.93 $ 23.93 Historyczne minimum: $ 0.00104556 $ 0.00104556 $ 0.00104556 Aktualna cena: $ 0.00191309 $ 0.00191309 $ 0.00191309 Tokenomika Vega Protocol (VEGA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Vega Protocol (VEGA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów VEGA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów VEGA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszVEGA tokenomikę, poznaj cenę tokena VEGAna żywo! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.