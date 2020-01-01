Poznaj tokenomikę Usual USD (USD0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USD0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Usual USD (USD0) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena USD0, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Odkryj kluczowe informacje o Usual USD (USD0), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Usual USD (USD0) USD0 is a stablecoin fully backed 1:1 by Real-World Assets (RWA) like US Treasury Bills. It provides users with a stable, secure asset that is independent of traditional banking systems, fully transferable, and accessible within the DeFi ecosystem. As the core stability asset of Usual, USD0 supports transparency and security by maintaining real-time reserves, offering a non-fractional, reliable alternative to stablecoins like USDT and USDC. Oficjalna strona internetowa: https://usual.money Biała księga: https://docs.usual.money/ Kup USD0 teraz! Tokenomika i analiza cenowa Usual USD (USD0) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Usual USD (USD0), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 563.10M $ 563.10M $ 563.10M Całkowita podaż: $ 564.55M $ 564.55M $ 564.55M Podaż w obiegu: $ 564.55M $ 564.55M $ 564.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 563.10M $ 563.10M $ 563.10M Historyczne maksimum: $ 1.33 $ 1.33 $ 1.33 Historyczne minimum: $ 0.962885 $ 0.962885 $ 0.962885 Aktualna cena: $ 0.998345 $ 0.998345 $ 0.998345 Dowiedz się więcej o cenie Usual USD (USD0) Tokenomika Usual USD (USD0): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Usual USD (USD0) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów USD0, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów USD0. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUSD0 tokenomikę, poznaj cenę tokena USD0na żywo! Prognoza ceny USD0 Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać USD0? Nasza strona z prognozami cen USD0 łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena USD0 już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.