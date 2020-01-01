Tokenomika Uranus (URS)
Informacje o Uranus (URS)
UranusCoin is the newest intergalactic memecoin that's ready to shake up the crypto universe. Inspired by the playful energy of the planet Uranus, this token blends fun with serious potential, bringing a mix of meme culture and community power to the crypto space.
All coins are going to the moon and mars our project is going farther to URANUS
the project is driven until by the community and we are thinking to make alot of collaborations with a lot of RWA and AI projects , also you will use the coin as a payment method for travelling
now we are on dex soon on all exchanges
Tokenomika i analiza cenowa Uranus (URS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Uranus (URS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Uranus (URS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Uranus (URS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów URS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów URS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszURS tokenomikę, poznaj cenę tokena URSna żywo!
Prognoza ceny URS
Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać URS? Nasza strona z prognozami cen URS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.