Tokenomika UPTOS (UPTOS) Odkryj kluczowe informacje o UPTOS (UPTOS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o UPTOS (UPTOS) UPTOS is a community driven token on APTOS chain Oficjalna strona internetowa: https://uptos.xyz Tokenomika i analiza cenowa UPTOS (UPTOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla UPTOS (UPTOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 26.53K Całkowita podaż: $ 63.79B Podaż w obiegu: $ 63.79B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 26.53K Historyczne maksimum: $ 0 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie UPTOS (UPTOS) Tokenomika UPTOS (UPTOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki UPTOS (UPTOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów UPTOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów UPTOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszUPTOS tokenomikę, poznaj cenę tokena UPTOSna żywo! Prognoza ceny UPTOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać UPTOS? Nasza strona z prognozami cen UPTOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena UPTOS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.