Tokenomika TRONPAD (TRONPAD)

Tokenomika TRONPAD (TRONPAD)

Odkryj kluczowe informacje o TRONPAD (TRONPAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
USD

Informacje o TRONPAD (TRONPAD)

TRONPAD is the next evolution of blockchain launchpads on the Tron Network, solving the fundamental flaws that plague existing IDO platforms. This platform benefits all holders of the token and allows for fair launches giving traders of all sizes the opportunity to invest in the best upcoming Tron projects.

Oficjalna strona internetowa:
https://tronpad.network/

Tokenomika i analiza cenowa TRONPAD (TRONPAD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRONPAD (TRONPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Całkowita podaż:
$ 765.21M
$ 765.21M$ 765.21M
Podaż w obiegu:
$ 765.21M
$ 765.21M$ 765.21M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 1.25M
$ 1.25M$ 1.25M
Historyczne maksimum:
$ 0.311792
$ 0.311792$ 0.311792
Historyczne minimum:
$ 0.00106621
$ 0.00106621$ 0.00106621
Aktualna cena:
$ 0.00163345
$ 0.00163345$ 0.00163345

Tokenomika TRONPAD (TRONPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki TRONPAD (TRONPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TRONPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRONPAD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTRONPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena TRONPADna żywo!

Prognoza ceny TRONPAD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TRONPAD? Nasza strona z prognozami cen TRONPAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Dlaczego warto wybrać MEXC?

MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut.

Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures
Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX
Najlepsza płynność w całej branży
Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7
100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników
Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT
mc_how_why_title
Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.