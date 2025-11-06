Informacje o cenie Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 20.03 $ 20.03 $ 20.03 Minimum 24h $ 20.91 $ 20.91 $ 20.91 Maksimum 24h Minimum 24h $ 20.03$ 20.03 $ 20.03 Maksimum 24h $ 20.91$ 20.91 $ 20.91 Historyczne maksimum $ 43.51$ 43.51 $ 43.51 Najniższa cena $ 12.16$ 12.16 $ 12.16 Zmiana ceny (1H) +0.11% Zmiana ceny (1D) +1.38% Zmiana ceny (7D) -14.82% Zmiana ceny (7D) -14.82%

Aktualna cena Treehouse AVAX (TAVAX) wynosi $20.6. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAVAX wahał się między $ 20.03 a $ 20.91, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAVAX w historii to $ 43.51, a najniższy to $ 12.16.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAVAX zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +1.38% w ciągu 24 godzin i o -14.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Treehouse AVAX (TAVAX)

Kapitalizacja rynkowa $ 937.69K$ 937.69K $ 937.69K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 937.69K$ 937.69K $ 937.69K Podaż w obiegu 45.64K 45.64K 45.64K Całkowita podaż 45,638.32059041792 45,638.32059041792 45,638.32059041792

Obecna kapitalizacja rynkowa Treehouse AVAX wynosi $ 937.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAVAX w obiegu wynosi 45.64K, przy całkowitej podaży 45638.32059041792. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 937.69K.