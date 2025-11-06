GiełdaDEX+
Aktualna cena Treehouse AVAX to 20.6 USD. Śledź aktualizacje cen TAVAX do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe TAVAX łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o TAVAX

Informacje o cenie TAVAX

Czym jest TAVAX

Oficjalna strona internetowa TAVAX

Tokenomika TAVAX

Prognoza cen TAVAX

Logo Treehouse AVAX

Cena Treehouse AVAX (TAVAX)

Nienotowany

Aktualna cena 1 TAVAX do USD:

Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Treehouse AVAX (TAVAX) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:21:30 (UTC+8)

Informacje o cenie Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.11%

+1.38%

-14.82%

-14.82%

Aktualna cena Treehouse AVAX (TAVAX) wynosi $20.6. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs TAVAX wahał się między $ 20.03 a $ 20.91, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs TAVAX w historii to $ 43.51, a najniższy to $ 12.16.

Pod względem krótkoterminowych wyniki TAVAX zmieniły się o +0.11% w ciągu ostatniej godziny, o +1.38% w ciągu 24 godzin i o -14.82% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Treehouse AVAX (TAVAX)

--
----

45,638.32059041792
45,638.32059041792 45,638.32059041792

Obecna kapitalizacja rynkowa Treehouse AVAX wynosi $ 937.69K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż TAVAX w obiegu wynosi 45.64K, przy całkowitej podaży 45638.32059041792. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 937.69K.

Historia ceny Treehouse AVAX (TAVAX) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Treehouse AVAX do USD wyniosła $ +0.279806.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Treehouse AVAX do USD wyniosła $ -9.4811603000.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Treehouse AVAX do USD wyniosła $ -6.4698893800.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Treehouse AVAX do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.279806+1.38%
30 Dni$ -9.4811603000-46.02%
60 dni$ -6.4698893800-31.40%
90 dni$ 0--

Co to jest Treehouse AVAX (TAVAX)

tAVAX is a liquid staking token (LST) is an independent extension of the successful tETH concept into the Avalanche (AVAX) ecosystem. It is designed to bring similar yield optimization and liquidity benefits to AVAX stakers, enabling users to earn rewards while maintaining flexibility across DeFi applications. tAVAX will also be part of Treehouse's Decentralized Offered Rates (DOR) ecosystem in the future.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Treehouse AVAX (TAVAX)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Treehouse AVAX (w USD)

Jaka będzie wartość Treehouse AVAX (TAVAX) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Treehouse AVAX (TAVAX) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Treehouse AVAX.

Sprawdź teraz prognozę ceny Treehouse AVAX!

TAVAX na lokalne waluty

Tokenomika Treehouse AVAX (TAVAX)

Zrozumienie tokenomiki Treehouse AVAX (TAVAX) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena TAVAXjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Treehouse AVAX (TAVAX)

Jaka jest dziś wartość Treehouse AVAX (TAVAX)?
Aktualna cena TAVAX w USD wynosi 20.6USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena TAVAX do USD?
Aktualna cena TAVAX w USD wynosi $ 20.6. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Treehouse AVAX?
Kapitalizacja rynkowa dla TAVAX wynosi $ 937.69K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż TAVAX w obiegu?
W obiegu TAVAX znajduje się 45.64K USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) TAVAX?
TAVAX osiąga ATH w wysokości 43.51 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla TAVAX?
TAVAX zaliczył cenę ATL w wysokości 12.16 USD.
Jaki jest wolumen obrotu TAVAX?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla TAVAX wynosi -- USD.
Czy w tym roku TAVAX pójdzie wyżej?
TAVAX może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny TAVAX, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 12:21:30 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Treehouse AVAX (TAVAX)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

