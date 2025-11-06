GiełdaDEX+
Aktualna cena Jump Tom to 0.0000000613 USD. Śledź aktualizacje cen JUMP do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe JUMP łatwo w MEXC już teraz.

Logo Jump Tom

Cena Jump Tom(JUMP)

Aktualna cena 1 JUMP do USD:

$0.0000000613
$0.0000000613
+305.96%1D
USD
Jump Tom (JUMP) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:31:00 (UTC+8)

Informacje o cenie Jump Tom (JUMP) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.000000014
$ 0.000000014
Minimum 24h
$ 0.0000000799
$ 0.0000000799
Maksimum 24h

$ 0.000000014
$ 0.000000014

$ 0.0000000799
$ 0.0000000799

--
--

--
--

+3.02%

+305.96%

-99.57%

-99.57%

Aktualna cena Jump Tom (JUMP) wynosi $ 0.0000000613. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs JUMP wahał się między $ 0.000000014 a $ 0.0000000799, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs JUMP w historii to --, a najniższy to --.

Pod względem krótkoterminowych wyniki JUMP zmieniły się o +3.02% w ciągu ostatniej godziny, o +305.96% w ciągu 24 godzin i o -99.57% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Jump Tom (JUMP)

--
--

$ 591.34K
$ 591.34K

$ 30.65M
$ 30.65M

--
--

500,000,000,000,000
500,000,000,000,000

BSC

Obecna kapitalizacja rynkowa Jump Tom wynosi --, przy $ 591.34K 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż JUMP w obiegu wynosi --, przy całkowitej podaży 500000000000000. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 30.65M.

Historia ceny Jump Tom (JUMP) – USD

Śledź zmiany ceny Jump Tom dla dzisiaj, 30 dni, 60 dni i 90 dni:

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.0000000462+305.96%
30 Dni$ -0.0009999387-100.00%
60 dni$ -0.0009999387-100.00%
90 dni$ -0.0009999387-100.00%
Dzisiejsza zmiana ceny Jump Tom

DziśJUMP odnotował zmianę $ +0.0000000462 (+305.96%), odzwierciedlającą jego ostatnią aktywność na rynku.

30-dniowa zmiana ceny Jump Tom

W ciągu ostatnich 30 dni cena zmieniła się o $ -0.0009999387 (-100.00%), pokazując krótkoterminową skuteczność tokenu.

60-dniowa zmiana ceny Jump Tom

Rozszerzając widok do 60 dni widać zmianę JUMP o $ -0.0009999387(-100.00%), co daje szerszą perspektywę na wyniki.

90-dniowa zmiana ceny Jump Tom

Patrząc na 90-dniowy trend cena zmieniła się o $ -0.0009999387 (-100.00%), oferując wgląd w długoterminową trajektorię tokena.

Chcesz odblokować pełną historię cen i ruchy cenowe Jump Tom (JUMP)?

Sprawdź teraz stronę historii cen Jump Tom.

Co to jest Jump Tom (JUMP)

Jump Tom is an innovative blockchain game that blends classic jumping mechanics with a Web3 economic model, deployed on the BNB Chain ecosystem. Inspired by the globally viral "Jump Jump", it enhances gameplay with AI-optimized controls and introduces decentralized PVP competition + dual-track incentives, redefining the boundaries of "Play-to-Earn."

Jump Tom jest dostępny na MEXC, co zapewnia Ci wygodę zakupu, posiadania, transferu i stakowania tokena bezpośrednio na naszej platformie. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym inwestorem, czy dopiero wkraczasz w świat kryptowalut, MEXC oferuje przyjazny interfejs i różnorodne narzędzia do efektywnego zarządzania Twoimi inwestycjami w Jump Tom. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje o tym tokenie, zapraszamy do odwiedzenia naszej strony wprowadzającej aktywa cyfrowe.

Dodatkowo możesz:
- Sprawdź dostępność stakingu JUMP, aby dowiedzieć się, jak otrzymywać nagrody za posiadane środki.
- Czytaj recenzje i analizy dotyczące Jump Tom na naszym blogu, aby być na bieżąco z najnowszymi trendami rynkowymi i spostrzeżeniami ekspertów.

Nasze kompleksowe materiały sprawią, że kupno Jump Tom będzie płynne i świadome, zapewniając wszystkie niezbędne narzędzia i wiedzę do pewnego inwestowania.

Prognoza ceny Jump Tom (w USD)

Jaka będzie wartość Jump Tom (JUMP) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Jump Tom (JUMP) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Jump Tom.

Sprawdź teraz prognozę ceny Jump Tom!

Tokenomika Jump Tom (JUMP)

Zrozumienie tokenomiki Jump Tom (JUMP) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena JUMPjuż teraz!

Jak kupić Jump Tom (JUMP)

Szukasz jak kupić Jump Tom? Proces jest prosty i bezproblemowy! Możesz łatwo kupić Jump Tom na MEXC, postępując zgodnie z naszym przewodnikiem krok po kroku Jak kupić. Dostarczamy szczegółowe instrukcje i poradniki wideo, pokazujące jak zarejestrować się na MEXC i korzystać z różnych wygodnych opcji płatności.

JUMP na lokalne waluty

Zasoby Jump Tom

Aby lepiej zrozumieć Jump Tom, rozważ zapoznanie się z dodatkowymi zasobami, takimi jak dokument biały, oficjalna strona internetowa i inne publikacje:

Oficjalna strona internetowa Jump Tom
Block Explorer

Często zadawane pytania: Inne pytania dotyczące Jump Tom

Jaka jest dziś wartość Jump Tom (JUMP)?
Aktualna cena JUMP w USD wynosi 0.0000000613USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena JUMP do USD?
Aktualna cena JUMP w USD wynosi $ 0.0000000613. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Jump Tom?
Kapitalizacja rynkowa dla JUMP wynosi -- USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż JUMP w obiegu?
W obiegu JUMP znajduje się -- USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) JUMP?
JUMP osiąga ATH w wysokości -- USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla JUMP?
JUMP zaliczył cenę ATL w wysokości -- USD.
Jaki jest wolumen obrotu JUMP?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla JUMP wynosi $ 591.34K USD.
Czy w tym roku JUMP pójdzie wyżej?
JUMP może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny JUMP, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 13:31:00 (UTC+8)

Najświeższe informacje

Dlaczego tak wiele osób nadal traci pieniądze w okresie hossy?

October 6, 2025

Wzrost sieci Bitcoin Layer 2: Zrozumienie technologii kształtującej przyszłość Bitcoina w 2025 roku

October 6, 2025

Altcoiny w 2025 roku: Kiedy TOTAL3 osiągnie nowe szczyty, ale Twoje portfolio nie ruszy

October 5, 2025
Zobacz więcej

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

