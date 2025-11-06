Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Treehouse AVAX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TAVAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Treehouse AVAX
%

*Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika.

Prognoza ceny Treehouse AVAX
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 20:05:17 (UTC+8)

Prognoza ceny Treehouse AVAX na lata 2025-2050 (USD)

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2025 rok (ten rok)

Na podstawie Twojej prognozy Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 20.28.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2026 r. (następny rok)

Na podstawie Twojej prognozy Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 21.294.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2027 r. (za 2 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAVAX na 2027 rok wyniesie $ 22.3587 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2028 r. (za 3 lata)

Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAVAX na 2028 rok wyniesie $ 23.4766 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2029 r. (za 4 lata)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAVAX w 2029 roku wyniesie $ 24.6504 przy stopie wzrostu 21.55%.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2030 r. (za 5 lat)

Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAVAX w 2030 roku wyniesie $ 25.8829 przy stopie wzrostu 27.63%.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2040 r. (za 15 lat)

W 2040 cena Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 42.1606.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2050 r. (za 25 lat)

W 2050 cena Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 68.6752.

Rok
Cena
Wzrost
  • 2025
    $ 20.28
    0.00%
  • 2026
    $ 21.294
    5.00%
  • 2027
    $ 22.3587
    10.25%
  • 2028
    $ 23.4766
    15.76%
  • 2029
    $ 24.6504
    21.55%
  • 2030
    $ 25.8829
    27.63%
  • 2031
    $ 27.1771
    34.01%
  • 2032
    $ 28.5359
    40.71%
Rok
Cena
Wzrost
  • 2033
    $ 29.9627
    47.75%
  • 2034
    $ 31.4609
    55.13%
  • 2035
    $ 33.0339
    62.89%
  • 2036
    $ 34.6856
    71.03%
  • 2037
    $ 36.4199
    79.59%
  • 2038
    $ 38.2409
    88.56%
  • 2039
    $ 40.1530
    97.99%
  • 2040
    $ 42.1606
    107.89%
Krótkoterminowa prognoza ceny Treehouse AVAX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni

Data
Prognoza ceny
Wzrost
  • November 6, 2025(Dzisiaj)
    $ 20.28
    0.00%
  • November 7, 2025(Jutro)
    $ 20.2827
    0.01%
  • November 13, 2025(Ten tydzień)
    $ 20.2994
    0.10%
  • December 6, 2025(30 Dni)
    $ 20.3633
    0.41%
Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na dziś

Przewidywana cena dla TAVAX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $20.28. Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj.

Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na jutro

Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TAVAX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $20.2827. Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena.

Prognoza cenowa Treehouse AVAX (TAVAX) na ten tydzień

Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TAVAX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $20.2994. Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach.

Prognoza cenowa Treehouse AVAX (TAVAX) na 30 dni

Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TAVAX wynosi $20.3633. Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Treehouse AVAX

Najnowsza cena TAVAX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --.
Ponadto TAVAX ma podaż w obiegu wynoszącą 45.64K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 924.68K.

Historyczna cena Treehouse AVAX

Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Treehouse AVAX, cena Treehouse AVAX wynosi 20.28USD. Podaż w obiegu Treehouse AVAX (TAVAX) wynosi 45.64K TAVAX, co daje kapitalizację rynkową w wysokości $924,678.

Okres
Zmień(%)
Zmień(USD)
Wysoki
Niski
  • 24 h
    -0.42%
    $ -0.085916
    $ 20.91
    $ 19.86
  • 7 D
    -13.44%
    $ -2.7273
    $ 38.1619
    $ 18.8195
  • 30 Dni
    -46.86%
    $ -9.5032
    $ 38.1619
    $ 18.8195
24-godzinne wyniki

W ciągu ostatnich 24 godzin Treehouse AVAX zanotował zmianę ceny o $-0.085916, co stanowi -0.42% zmiany wartości.

7-dniowe wyniki

W ciągu ostatnich 7 dni kurs Treehouse AVAX osiągnął maksimum na poziomie $38.1619 i minimum na poziomie $18.8195. Zanotowano zmianę ceny o -13.44%. Ten ostatni trend pokazuje potencjał TAVAX do dalszych ruchów na rynku.

30-dniowe wyniki

W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Treehouse AVAX o -46.86%, co odpowiada około $-9.5032 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TAVAX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Treehouse AVAX (TAVAX)?

Moduł predykcji ceny Treehouse AVAX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TAVAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena.

1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu

Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Treehouse AVAX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady.

2. Obliczanie przyszłej ceny

Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TAVAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie.

3. Sprawdź różne scenariusze

Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Treehouse AVAX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji.

4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności

Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TAVAX.

wskaźniki techniczne do przewidywania cen

Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one:

Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu.

Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania.

Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TAVAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej.

Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Treehouse AVAX.

Dlaczego prognoaza ceny TAVAX jest ważna?

Prognozy cen TAVAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ):

Zastrzeżenie

Treść publikowana na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut opiera się na informacjach i opiniach dostarczonych nam przez użytkowników MEXC i/lub inne źródła zewnętrzne. Są przedstawione na zasadzie „tak jak jest” wyłącznie w celach informacyjnych i poglądowych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Należy pamiętać, że przedstawione prognozy cenowe mogą nie być dokładne i nie należy ich tak traktować. Przyszłe ceny mogą znacząco różnić się od przedstawionych prognoz i nie należy opierać na nich decyzji inwestycyjnych.

Ponadto treści tych nie należy traktować jako porad finansowych ani rekomendacji zakupu jakiegokolwiek konkretnego produktu lub usługi. MEXC nie ponosi wobec ciebie żadnej odpowiedzialności za straty, które możesz ponieść w wyniku odwoływania się, korzystania i/lub polegania na jakichkolwiek treściach opublikowanych na naszych stronach z prognozami cen kryptowalut. Należy pamiętać, że ceny aktywów cyfrowych podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spaść, jak i wzrosnąć, i nie ma gwarancji odzyskania początkowo zainwestowanej kwoty. Ostatecznie to Ty ponosisz pełną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne, a MEXC nie odpowiada za żadne straty, które możesz ponieść. Pamiętaj, że wyniki historyczne nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników. Należy inwestować wyłącznie w produkty, które znasz i rozumiesz związane z nimi ryzyko. Dokładnie przemyśl swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko, a także skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym przed podjęciem jakichkolwiek decyzji inwestycyjnych.