Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) (USD)

Sprawdź prognozy cen Treehouse AVAX na lata 2026, 2027, 2028, 2030 i kolejne. Przewiduj, o ile wzrośnie wartość TAVAX w ciągu najbliższych 5 lat lub dłużej. Natychmiast prognozuj przyszłe scenariusze cenowe na podstawie trendów rynkowych i nastrojów.

Wprowadź liczbę od -100 do 1,000, aby przewidzieć cenę Treehouse AVAX % Oblicz *Zastrzeżenie: wszystkie prognozy cen opierają się na danych wprowadzonych przez użytkownika. -- -- -- 0.00% USD Rzeczywista Prognozowana Prognoza ceny Treehouse AVAX na lata 2025-2050 (USD) Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2025 rok (ten rok) Na podstawie Twojej prognozy Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 0.00%. W 2025 roku może osiągnąć cenę handlową $ 20.28. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2026 r. (następny rok) Na podstawie Twojej prognozy Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 5.00%. W 2026 roku cena może osiągnąć poziom $ 21.294. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2027 r. (za 2 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAVAX na 2027 rok wyniesie $ 22.3587 przy stopie wzrostu wynoszącej 10.25%. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2028 r. (za 3 lata) Według modułu prognozowania cen, przewidywana cena TAVAX na 2028 rok wyniesie $ 23.4766 przy stopie wzrostu wynoszącej 15.76%. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2029 r. (za 4 lata) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAVAX w 2029 roku wyniesie $ 24.6504 przy stopie wzrostu 21.55%. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2030 r. (za 5 lat) Zgodnie z powyższym modułem przewidywania cen, docelowa cena TAVAX w 2030 roku wyniesie $ 25.8829 przy stopie wzrostu 27.63%. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2040 r. (za 15 lat) W 2040 cena Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 107.89%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 42.1606. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na 2050 r. (za 25 lat) W 2050 cena Treehouse AVAX może potencjalnie wzrosnąć o 238.64%. Może osiągnąć cenę na poziomie $ 68.6752.

2026 $ 21.294 5.00%

2027 $ 22.3587 10.25%

2028 $ 23.4766 15.76%

2029 $ 24.6504 21.55%

2030 $ 25.8829 27.63%

2031 $ 27.1771 34.01%

2032 $ 28.5359 40.71% Rok Cena Wzrost 2033 $ 29.9627 47.75%

2034 $ 31.4609 55.13%

2035 $ 33.0339 62.89%

2036 $ 34.6856 71.03%

2037 $ 36.4199 79.59%

2038 $ 38.2409 88.56%

2039 $ 40.1530 97.99%

2040 $ 42.1606 107.89% Pokaż więcej Krótkoterminowa prognoza ceny Treehouse AVAX na dziś, jutro, ten tydzień i 30 dni Data Prognoza ceny Wzrost November 6, 2025(Dzisiaj) $ 20.28 0.00%

November 7, 2025(Jutro) $ 20.2827 0.01%

November 13, 2025(Ten tydzień) $ 20.2994 0.10%

December 6, 2025(30 Dni) $ 20.3633 0.41% Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na dziś Przewidywana cena dla TAVAX w dniu November 6, 2025(Dzisiaj) wynosi $20.28 . Ta prognoza odzwierciedla obliczony wynik na podstawie podanego procentu wzrostu, dając użytkownikom ogląd potencjalnego ruchu ceny na dzisiaj. Prognoza ceny Treehouse AVAX (TAVAX) na jutro Na November 7, 2025(Jutro) prognoza ceny TAVAX z wykorzystaniem rocznego wskaźnika wzrostu 5% wynosi $20.2827 . Wybrane parametry przedstawiają szacunkową prognozę wartości tokena. Prognoza cenowa Treehouse AVAX (TAVAX) na ten tydzień Do November 13, 2025(Ten tydzień) prognozowana cena dla TAVAX, przy użyciu 5% rocznej stopy wzrostu, wynosi $20.2994 . Tygodniowa prognoza jest obliczana na podstawie tego samego procentowego wzrostu, aby przedstawić potencjalne trendy cenowe w najbliższych dniach. Prognoza cenowa Treehouse AVAX (TAVAX) na 30 dni Patrząc 30 dni w przód, prognozowana cena TAVAX wynosi $20.3633 . Prognoza jest obliczana na podstawie rocznego wzrostu o 5% i służy do oszacowania potencjalnej wartości tokenu po miesiącu.

Bieżące statystyki cen Treehouse AVAX Aktualna cena ---- -- Zmiana ceny (24H) -- Kapitalizacja rynkowa $ 924.68K$ 924.68K $ 924.68K Podaż w obiegu 45.64K 45.64K 45.64K Wolumen (24H) ---- -- Wolumen (24H) -- Najnowsza cena TAVAX to --. Zmiana w ciągu 24 godzin wynosi 0.00%, a wolumen obrotu w ciągu 24 godzin to --. Ponadto TAVAX ma podaż w obiegu wynoszącą 45.64K oraz całkowitą kapitalizację rynkową wynoszącą $ 924.68K. Zobacz na żywo cenę TAVAX

Historyczna cena Treehouse AVAX Według najnowszych danych zebranych na stronie z aktualnymi kursami Treehouse AVAX, cena Treehouse AVAX wynosi 20.28USD. Podaż w obiegu Treehouse AVAX (TAVAX) wynosi 45.64K TAVAX , co daje kapitalizację rynkową w wysokości $924,678 . Okres Zmień(%) Zmień(USD) Wysoki Niski 24 h -0.42% $ -0.085916 $ 20.91 $ 19.86

7 D -13.44% $ -2.7273 $ 38.1619 $ 18.8195

30 Dni -46.86% $ -9.5032 $ 38.1619 $ 18.8195 24-godzinne wyniki W ciągu ostatnich 24 godzin Treehouse AVAX zanotował zmianę ceny o $-0.085916 , co stanowi -0.42% zmiany wartości. 7-dniowe wyniki W ciągu ostatnich 7 dni kurs Treehouse AVAX osiągnął maksimum na poziomie $38.1619 i minimum na poziomie $18.8195 . Zanotowano zmianę ceny o -13.44% . Ten ostatni trend pokazuje potencjał TAVAX do dalszych ruchów na rynku. 30-dniowe wyniki W ciągu ostatniego miesiąca nastąpiła zmiana Treehouse AVAX o -46.86% , co odpowiada około $-9.5032 wartości. To wskazuje, że w najbliższym czasie możemy zaobserwować kolejne zmiany ceny TAVAX.

Jak działa moduł przewidywania ceny Treehouse AVAX (TAVAX)? Moduł predykcji ceny Treehouse AVAX to przyjazne narzędzie zaprojektowane do szacowania potencjalnych przyszłych cen aktywów w oparciu o własne założenia wzrostu TAVAX. Niezależnie od tego, czy jesteś doświadczonym traderem, czy ciekawym inwestorem, ten moduł oferuje prosty i interaktywny sposób przewidywania przyszłej wartości tokena. 1. Wprowadź swoją prognozę wzrostu Wprowadź oczekiwany procent wzrostu – może być dodatni lub ujemny, w zależności od Twojej prognozy rynkowej. To może odzwierciedlać Twoje oczekiwania Treehouse AVAX na najbliższy rok, pięć lat, a nawet kolejne dekady. 2. Obliczanie przyszłej ceny Po wprowadzeniu stopy wzrostu kliknij przycisk „Oblicz”. Moduł natychmiast obliczy przewidywaną przyszłą cenę aktywów TAVAX, pokazując wizualizację wpływu Twojej prognozy na wartość tokenu w czasie. 3. Sprawdź różne scenariusze Możesz eksperymentować z różnymi stopami wzrostu, aby sprawdzić, jak odmienne warunki rynkowe mogą wpłynąć na cenę Treehouse AVAX. Ta elastyczność pozwala analizować zarówno optymistyczne, jak i konserwatywne prognozy, co pomaga w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. 4. Nastroje użytkowników i spostrzeżenia społeczności Moduł integruje również dane o nastrojach użytkowników, umożliwiając porównanie własnych prognoz z przewidywaniami innych użytkowników. To wspólne zaangażowanie daje cenny wgląd w to, jak społeczność postrzega przyszłość TAVAX. wskaźniki techniczne do przewidywania cen Aby zwiększyć dokładność prognozy, moduł wykorzystuje różne wskaźniki techniczne i dane rynkowe. Obejmują one: Wykładnicze średnie kroczące (EMA): pomagają śledzić trend cenowy tokena, wygładzając wahania i zapewniając wgląd w potencjalne odwrócenie trendu. Wstęgi Bollingera: mierzą zmienność rynkową i identyfikują potencjalne warunki wykupienia lub wyprzedania. Wskaźnik siły względnej (RSI): ocenia dynamikę TAVAX, aby określić, czy znajduje się on w fazie byczej czy niedźwiedziej. Zbieżność i rozbieżność średniej kroczącej (MACD) ocenia siłę i kierunek ruchów cenowych, aby zidentyfikować potencjalne punkty wejścia i wyjścia. Poprzez połączenie tych wskaźników z danymi rynkowymi w czasie rzeczywistym, moduł dostarcza dynamiczną prognozę cen, pomagając uzyskać głębszy wgląd w przyszły potencjał Treehouse AVAX.

Dlaczego prognoaza ceny TAVAX jest ważna?

Prognozy cen TAVAX są kluczowe z kilku powodów, a inwestorzy angażują się w nie w różnych celach:

Rozwój strategii inwestycyjnej: Prognozy pomagają inwestorom formułować strategie. Szacując przyszłe ceny, mogą decydować kiedy kupić, sprzedać lub trzymać kryptowalutę.

Ocena ryzyka: zrozumienie potencjalnych ruchów cen pozwala inwestorom ocenić ryzyko związane z konkretnym aktywem kryptowalutowym. To jest kluczowe w zarządzaniu i ograniczaniu potencjalnych strat.

Analiza rynku: przewidywania często wiążą się z analizowaniem trendów rynkowych, wiadomości i danych historycznych. Ta wszechstronna analiza pomaga inwestorom zrozumieć dynamikę rynku i czynniki wpływające na zmiany cen.

Dywersyfikacja portfela: przewidując, które kryptowaluty mogą osiągnąć dobre wyniki, inwestorzy mogą odpowiednio zdywersyfikować swoje portfele, rozkładając ryzyko na różne aktywa.

Planowanie długoterminowe: inwestorzy liczący na długoterminowe zyski opierają się na prognozach, aby zidentyfikować kryptowaluty z potencjałem przyszłego wzrostu.

Gotowość psychologiczna: znajomość potencjalnych scenariuszy cenowych przygotowuje inwestorów emocjonalnie i finansowo na zmienność rynku.

Zaangażowanie społeczności: przewidywania cen kryptowalut często rozpalają dyskusje wśród inwestorów, prowadząc do szerszego zrozumienia i zbiorowej mądrości na temat trendów rynkowych.

Często zadawane pytania (FAQ): Czy warto teraz inwestować w TAVAX? Według Twoich prognoz TAVAX osiągnie -- dnia undefined , co czyni go tokenem wartym uwagi. Jaka jest prognoza ceny TAVAX na przyszły miesiąc? Według narzędzia do prognozowania ceny Treehouse AVAX (TAVAX), przewidywana cena TAVAX osiągnie -- w dniu undefined . Ile będzie kosztować 1 TAVAX w 2026 roku? Cena 1 Treehouse AVAX (TAVAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz TAVAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2026 roku. Jaka jest prognozowana cena TAVAX w 2027 roku? Treehouse AVAX (TAVAX) ma według prognoz rosnąć o 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TAVAX do 2027 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TAVAX w 2028 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Treehouse AVAX (TAVAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2028 roku. Jaka jest szacowana cena docelowa TAVAX w 2029 roku? Zgodnie z Twoimi przewidywaniami cenowymi, Treehouse AVAX (TAVAX) zanotuje wzrost o 0.00% , osiągając szacowaną cenę docelową na poziomie -- w 2029 roku. Ile będzie kosztować 1 TAVAX w 2030 roku? Cena 1 Treehouse AVAX (TAVAX) wynosi dziś -- . Według powyższego modułu prognoz TAVAX wzrośnie o 0.00% , osiągając -- w 2030 roku. Jaka jest prognoza ceny TAVAX na 2040 rok? Treehouse AVAX (TAVAX) ma według prognoz zyskiwać 0.00% rocznie, osiągając cenę -- za 1 TAVAX do 2040 roku.