Tokenomika TRDGtoken (TRDG)
Informacje o TRDGtoken (TRDG)
$TRDG is a project that started off as an inspiration to find the toughest animal in the universe. This was because we believed that in the future when there were market fluctuations our bodies would enter a state of Cryptobiosis. This was meaningful to everyone holding $TRDG, a treasure that would always be able to resurface after any signs of unhabitual life in an extreme situation. This is also why we are known as Extremophiles!
$TRDG Community Reward Token is Listed on BSC, ETH, & FEGex Networks.
$TRDG has a 5% tax which rewards holders 2.5% of every transaction and sends 2.5% to a burn wallet that can never be accessed.
Tardigrades are the Strongest Living Creatures in the Universe!
Tokenomika i analiza cenowa TRDGtoken (TRDG)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla TRDGtoken (TRDG), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika TRDGtoken (TRDG): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki TRDGtoken (TRDG) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TRDG, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TRDG.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTRDG tokenomikę, poznaj cenę tokena TRDGna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.