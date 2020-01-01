Tokenomika toona (TOONA)
Informacje o toona (TOONA)
Toona is a meme coin on the Fantom blockchain, bringing laughter and creativity to the crypto space. It’s a lighthearted token that focuses on fun, art, and building a strong, engaged community.
Backed by the speed and low fees of Fantom, Toona makes transactions simple and hassle-free. The project is powered by its community, with exciting content, memes, and art at its core. Whether you’re here for the fun or to be part of a growing movement, Toona welcomes everyone.
Tokenomika i analiza cenowa toona (TOONA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla toona (TOONA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika toona (TOONA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki toona (TOONA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów TOONA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOONA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszTOONA tokenomikę, poznaj cenę tokena TOONAna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.