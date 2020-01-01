Poznaj tokenomikę Ton Ship (SHIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ton Ship (SHIP) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena SHIP, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ton Ship (SHIP) / Tokenomika / Tokenomika Ton Ship (SHIP) Odkryj kluczowe informacje o Ton Ship (SHIP), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ton Ship (SHIP) TonShip is a project on the TON network, focused on creating blockchain games that emphasize competition with rewards. Our goal is to build a strong community of gamers for whom TonShip will be a platform for shared fun and competition. The project utilizes unique NFT collections to enrich gaming experiences and encourage active participation. Oficjalna strona internetowa: https://tonship.com Biała księga: https://ton-ship.gitbook.io/tonship-litepaper-v.2.0.0-en/ Kup SHIP teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ton Ship (SHIP) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ton Ship (SHIP), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 53.00K $ 53.00K $ 53.00K Całkowita podaż: $ 98.74B $ 98.74B $ 98.74B Podaż w obiegu: $ 90.55B $ 90.55B $ 90.55B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 57.80K $ 57.80K $ 57.80K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Ton Ship (SHIP) Tokenomika Ton Ship (SHIP): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ton Ship (SHIP) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów SHIP, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów SHIP. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSHIP tokenomikę, poznaj cenę tokena SHIPna żywo! Prognoza ceny SHIP Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać SHIP? Nasza strona z prognozami cen SHIP łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena SHIP już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.