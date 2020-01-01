Tokenomika Ton Cat (TCAT)

Tokenomika Ton Cat (TCAT)

Odkryj kluczowe informacje o Ton Cat (TCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o Ton Cat (TCAT)

Dedicated fan token to Meow

PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture

It's time for the community to unite

Oficjalna strona internetowa:
https://www.toncat.net/

Tokenomika i analiza cenowa Ton Cat (TCAT)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ton Cat (TCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 246.94K
Całkowita podaż:
$ 637.02M
Podaż w obiegu:
$ 637.02M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 246.94K
Historyczne maksimum:
$ 0.03286947
Historyczne minimum:
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00038778
Tokenomika Ton Cat (TCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Ton Cat (TCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów TCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów TCAT.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszTCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena TCATna żywo!

Prognoza ceny TCAT

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TCAT? Nasza strona z prognozami cen TCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Kup kryptowalutę za 1 USDT: Najprostsza droga do krypto!

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.