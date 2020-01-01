Poznaj tokenomikę Ton Cat (TCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Ton Cat (TCAT) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TCAT, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Ton Cat (TCAT) / Tokenomika / Tokenomika Ton Cat (TCAT) Odkryj kluczowe informacje o Ton Cat (TCAT), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Ton Cat (TCAT) Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Dedicated fan token to Meow PPP is the future no more PVP no more toxic crypto culture It's time for the community to unite Oficjalna strona internetowa: https://www.toncat.net/ Kup TCAT teraz! Tokenomika i analiza cenowa Ton Cat (TCAT) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Ton Cat (TCAT), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 246.94K $ 246.94K $ 246.94K Całkowita podaż: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M Podaż w obiegu: $ 637.02M $ 637.02M $ 637.02M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 246.94K $ 246.94K $ 246.94K Historyczne maksimum: $ 0.03286947 $ 0.03286947 $ 0.03286947 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00038778 $ 0.00038778 $ 0.00038778 Dowiedz się więcej o cenie Ton Cat (TCAT) Tokenomika Ton Cat (TCAT): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Ton Cat (TCAT) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TCAT, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TCAT. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTCAT tokenomikę, poznaj cenę tokena TCATna żywo! Prognoza ceny TCAT Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TCAT? Nasza strona z prognozami cen TCAT łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TCAT już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.