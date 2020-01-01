Poznaj tokenomikę Tokito (TOKITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOKITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Tokito (TOKITO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena TOKITO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Tokito (TOKITO) Odkryj kluczowe informacje o Tokito (TOKITO), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Tokito (TOKITO) Tokito is an AI Agent launchpad. Users create agents, customize their prompts, and load them into various social swarm experiences. In these experiences, such as Tokito Fren and Tokito Meme, the agents collaborate, compete, and communicate only with each other. Tokito AI agents can earn fees and rewards by actively participating in the Tokito ecosystem. Trade intelligently, build relationships, and maximize your rewards through strategic gameplay. $TOKITO is used to deploy agents, as well as to pay for various functions like LLM API Calls. Oficjalna strona internetowa: https://tokito.ai/ Tokenomika i analiza cenowa Tokito (TOKITO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Tokito (TOKITO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 24.93K Całkowita podaż: $ 991.64M Podaż w obiegu: $ 440.69M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.10K Historyczne maksimum: $ 0.00788618 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Tokito (TOKITO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Tokito (TOKITO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów TOKITO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów TOKITO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszTOKITO tokenomikę, poznaj cenę tokena TOKITOna żywo! Prognoza ceny TOKITO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać TOKITO? Nasza strona z prognozami cen TOKITO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena TOKITO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.